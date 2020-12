Más de 1,500 limeños aún siguen en albergues, bordos y bulevar

La Lima.



A pesar de que miles de afectados por las inundaciones de las tormentas Eta y Iota, ya regresaron a sus hogares, aún hay más de 1,500 personas en albergues, bordos y en el bulevar.



Ingrid Guardado es damnificada que contó su situación. “Tenemos más de 37 días de estar albergados en el instituto Patria, pero no podemos volver a nuestros hogares porque aún están inundados, nosotros residimos en la colonia Municipal, las casas aún están con agua y otras quedaron destruidas”.



La mayoría de familias que están en los albergues son de la colonia Municipal, aldeas Samaritana, San Juan, San José, entre otras que por el paso de las tormentas quedaron destruidas.

Algunos sectores del municipio quedaron inhabitables.

“En nuestra colonia no pueden entrar las volquetas porque aún hay agua, hay enfermedades y no podemos poner en riesgo a nuestros hijos. Por lo menos en el albergue tenemos agua y comida para los niños”, agregó la pobladora.



María Rivera es una mujer de la tercera edad que relató su desesperación al haber perdido todo. “En mis 77 años nunca había tenido que pasar por una situación como esta, perdí todo lo que tenía, que era mi casa, nunca pensé quedar en la calle a tan avanzada edad”.



Las ayudas no faltan en los principales albergues del municipio, ayer una comitiva de la Cruz Roja de Honduras y España, levantaban un nuevo censo para proporcionarles alimentos y otros productos básicos para higiene.

Afectados por inundaciones piden ayuda para reconstruir sus viviendas.

Gerardo Machado, representante de la Cruz Roja Hondureña, expresó que desde el primer día de las emergencias han trabajado en el rescate, evacuación y primeros auxilios, posteriormente las atenciones en los albergues con ayudas que han gestionado con Cruz Roja de otros países.



En el parque de La Lima instalaron una clínica móvil que atiende a unos 150 pobladores diarios, a quienes les dan desde atenciones médicas hasta psicológicas, también trabajan en la localización de personas que sus familiares daban por desaparecidas.



“La Cruz Roja de Canadá es la que se encarga del manejo de la clínica móvil. Por parte de España se ha dado el apoyo en agua y saneamiento en los albergues y otros puntos del municipio, adonde los pobladores se abastecen de agua potabilizada que puede ser ingerida sin ningún riesgo; también habilitaron baños y pilas para las acciones de limpieza de los albergados”, explicó Machado.





Son unos mil limeños los que aún están en diferentes albergues, como centros educativos e iglesias; sin embargo, en los bordos y en el bulevar hay alrededor de 500 pobladores, quienes se han acondicionado en carpas de plástico, porque aseguran que todavía no pueden regresar a sus hogares, ya que según ellos las colonias donde vivían ahora son inhabitables.



Samantha Coello es damnificada y con sus dos hijos se instaló en el bulevar, asegura que a pesar de estar bajo un plástico, ahí está más segura que regresar a su casa en la colonia Inversión. “Necesitamos proyectos de viviendas, todas las familias que estamos en este bulevar es porque nos quedamos sin casa y no tenemos para donde irnos”.