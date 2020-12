Reportan escasez de carne de cerdo en mercados de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.



La escasez de carne de cerdo en los mercados sampedranos en vísperas de la temporada navideña demuestra la afectación que causaron las inundaciones al sector ganadero.



Vendedores señalaron que desde hace tres semanas el abastecimiento del producto disminuyó en 60% y de continuar la situación podría haber un incremento en el precio.



Orlando Maldonado, vendedor del mercado Dandy, dijo que de momento el costo de la libra de pierna de cerdo es de L47 y la de costilla L50, pero esta semana habría aumento de unos L3.

Precios de alimentos La libra de pollo se mantiene a L25, el cartón de huevo entre L75 y 80, la libra de papas es vendida a L13 y la libra de frijoles a L14.

“En algunos negocios ya están dándolo a un mayor precio, nosotros aquí mantenemos el mismo precio para no afectar tanto a los clientes”, aseguró el comerciante.



Edwin Ferrufino, vendedor de carnes, coincidió en que hay desabastecimiento de carne de cerdo; pero según sus proveedores, la problemática no se prolongaría, ya que en estos días estaría entrando producción para suplir la demanda.



Ferrufino lamentó que las ventas no han sido las mejores durante todo el año y las esperanzas que habían cifrado para esta temporada quedaron opacadas debido a la calamidad en la que se encuentra la población.



Esmeralda Duarte, locataria del mercado Medina, expresó que ella tuvo que subir los precios porque las ventas cayeron y el costo de operaciones es el mismo o mayor a las ganancias que tiene.