Presidente de Honduras pide nuevamente Fondos Verdes en Cumbre Climática

París, Francia

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, pidió este sábado en la Cumbre sobre la Ambición Climática de 2020, nuevamente ante las naciones del mundo acceder a los Fondos Verdes del Clima e invitó a que vengan a Honduras a conocer la realidad que afronta después del paso devastador de los huracanes Eta y Iota.

“Este es el escenario correcto para pedir que se haga lo correcto; durante he sido presidente de mi país en todas mis intervenciones hemos solicitado lo mismo y no hemos sido escuchados. Los Fondos Verdes para el Clima no llegan como deberían hacerlo y esto solo puede hacerse con su intervención y buena voluntad”, expuso el mandatario en su discurso de manera virtual ante los participantes en la cumbre.

“Ustedes pueden crear una ventana de emergencia con fondos disponibles, de una forma más simplificada de adquisición, sin tanta burocracia y accesibles de inmediato para países como el nuestro que sufren constantemente los efectos del cambio climático”, señaló el gobernante hondureño.

Las Naciones Unidas, el Reino Unido y Francia, en asociación con Chile e Italia, convocaron a la Cumbre sobre la Ambición Climática de 2020, que congrega a dirigentes de distintos ámbitos dispuestos a asumir nuevos compromisos para hacer frente al cambio climático y cumplir el Acuerdo de París, cinco años después de su adopción el 12 de diciembre de 2015.

En esta cumbre de 2020, los países establecerán nuevos y ambiciosos compromisos en el marco de los tres pilares del Acuerdo de París, que son la mitigación, la adaptación y la financiación. No habrá lugar para declaraciones generales.

La sequía es uno de los principales efectos del cambio climático en Honduras.

Bienvenida a Honduras

El Reino Unido dio este sábado la bienvenida a la participación de Honduras en la Cumbre de Ambición Climática 2020, que se celebra de manera virtual y coincide con el quinto aniversario del Acuerdo de París, un hito histórico en la alianza internacional sobre cambio climático.

“El Reino Unido da la bienvenida a la participación de Honduras en la Cumbre de Ambición Climática”, indicó la Embajada británica en un comunicado.

"Me entristece profundamente la trágica pérdida de vidas y la destrucción causada por los huracanes", dijo el embajador del Reino Unido en Guatemala y concurrente para Honduras, Nick Whittingham.

El diplomático británico expresó su deseo de trabajar con Honduras antes de la Cumbre del Clima COP 26, y destacó "la necesidad de un compromiso global para enfrentar el cambio climático, pero también creando empleo y prosperidad al mismo tiempo".

Honduras se unirá a otros países del mundo para pedir acciones contra el cambio climático tras cinco años del Acuerdo de París, que nació el 12 de diciembre de 2015 con el reto de las naciones de limitar el calentamiento más allá de 1,5 grados centígrados respecto a niveles preindustriales.

La Cumbre Climática insta a los países que elaboren Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por siglas en inglés) "ambiciosas u otros planes climáticos a medida que avanzamos hacia las conversaciones climáticas de la COP26 de la ONU", que el Reino Unido organizará en Glasgow en 2021.

El Reino Unido lidera el camino para abordar "el cambio climático a nivel mundial al anunciar un nuevo y ambicioso objetivo que le coloca en el camino hacia cero emisiones para 2050", según la información.