Piden a hondureños no relajarse en Navidad ante el coronavirus

Tegucigalpa, Honduras

La jefa de Virología de la Secretaría de Salud, Mitzi Castro, recomendó a la población no relajarse en esta Navidad porque el coronavirus sigue contagiando y matando hondureños.



Castro dijo que se deben evitar en la medida de lo posible las fiestas, celebraciones grandes y que solo se debe compartir en familia para evitar la propagación del virus.



El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager) ha reportado en las últimas semanas un incremento en los contagios, también en las hospitalizaciones y hasta en los decesos por coronavirus.





“La gente está muy relajada, como ya no hay restricción, la gente cree que ya no hay Covid y no es así, el Covid sigue”, recordó.



“No ha habido un aumento, pero tampoco ha disminuido, eso quiere decir que tenemos el virus circulando comunitariamente”, expresó.



“Yo le pido a la población que no se relaje, los jóvenes también están expuestos, la libre circulación es andar con mascarilla, andar el gel, lavarnos las manos y seguir el distanciamiento”, recomendó.

Fiestas de Navidad

Para las fechas de Navidad y fin de año siempre se acostumbra a hacer fiestas y celebraciones grandes.



Castro manifestó que “esa es una irresponsabilidad porque no solo me expongo, expongo a los demás”.



“Las recomendaciones que yo hago para Navidad es tratar de estar en familia, tratar de no tener invitados, tratar de hacer las reuniones en lugares abiertos, la menor cantidad posible de personas”, explicó.





“Los que van a las iglesias, que ahí se tengan las medidas a adecuadas y siempre separarnos aun dentro de la casa”, agregó.



Además expresó que aun entre familias es necesario el uso de la mascarilla, ya que es lo que previene la propagación del virus.