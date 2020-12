Identifican prioridades y deficiencias de salud ante el COVID-19 y tormentas

San Pedro Sula, Cortés.

Autoridades del Gobierno, del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central y República Dominicana (Cepredenac) y la delegación de expertos de Israel sostuvieron una reunión con el objetivo de elaborar un plan que logre fortalecer la reconstrucción de la infraestructura de salud en el país y la atención en los albergues de damnificados por las tormentas Eta y Iota.

La secretaria ejecutiva del Cepredenac, Claudia Herrera, expresó que "estamos identificando esos retos y desafíos que vamos a enfrentar como país con la situación de COVID-19, como sabemos, estamos viviendo tres emergencias simultáneamente y previendo todas las condiciones de exposición, vulnerabilidad y de riesgo que nuestra población esté enfrentando”, apuntó.

Agregó que “estamos desarrollando unas jornadas de capacitación, intercambios de experiencia, así como también de metodología que permitan fortalecer la capacidad de respuesta en el ámbito de salud y la emergencia que favorezca a la población hondureña”.

Herrera invitó a la población hondureña a unir esfuerzos e indicó que “estamos conscientes de que esta emergencia que estamos viviendo requiere ayuda de toda la población y sobre todo de la cooperación internacional y de países hermanos”.

222 albergues

La jefa de la Región Metropolitana de Salud de San Pedro Sula, Lesbia Villatoro, mencionó que “hemos sostenido una reunión con la cooperación de apoyo de Israel con el objetivo de socializar las actividades y la implementación de un sistema de información para agilizar la transmisión de datos y tomar decisiones futuras”.

La misión de expertos israelíes llegó a Honduras el 2 de diciembre para evaluar daños y examinar infraestructura, vivienda, alcantarillado y su durabilidad.

“Hemos dado cobertura médica a 222 albergues, dando más de 15,000 atenciones, siempre dando seguimiento a la enfermedad de COVID-19, obteniendo una positividad de 16% en los albergues, así como también a otras enfermedades que se detectan como normales a las personas que se exponen a las aguas”, explicó.

A finales de noviembre, luego de realizar veeduría social en diferentes albergues que acogen a damnificados por las tormentas tropicales Eta y Iota, el Foro Nacional de Convergencia (Fonac) denunció que en en dicho sitios no se respetan las medidas de bioseguridad necesarias para evitar el contagio del COVID-19 ni existe un permanente y sostenible servicio de agua potable y saneamiento básico.

Omar Rivera, secretario ejecutivo del Fonac, reveló que entre los hallazgos obtenidos en las acciones de auditoría social realizados en diferentes municipios del país, se evidenció que “muchos de los que permanecen temporalmente en los albergues no utilizan mascarillas, no mantienen el suficiente distanciamiento social y habitualmente no tienen la posibilidad de lavarse las manos con agua y jabón”.

Rivera Pacheco hizo hincapié que muchos ciudadanos no usan los cubrebocas, otros pasan juntos sin respetar el distanciamiento pertinente, y lo que es peor, no existe autoridad que los obligue a hacerlo em esos recintos de emergencia”.

Trabajo de campo

El comandante de la Unidad Nacional de Rescate y de la delegación de expertos de Israel en Honduras, Golan Vach, comentó que “terminamos la etapa de la evaluación y ahora vamos a empezar a trabajar en campo”.

“Nuestra delegación está ayudando a los ciudadanos a reconstruir sus casas, sabemos que muchos quieren dejar los albergues y quieren regresar a sus casas, vamos a hacer lo que se pueda para facilitarlo”, recalcó.

“Al mismo tiempo”, añadió Vach, “estamos compartiendo nuestra experiencia en temas de tecnología y medicina”. Además, apuntó que “cuando regresemos a Israel este miércoles en la mañana, vamos a sentir realmente que dimos todo el apoyo para ayudar a Honduras, su problema es nuestro problema”.

Trabajando mano a mano

La representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Tal Itzhakov, manifestó que “me siento muy afortunada de acompañar esta delegación de las Fuerzas de Defensa de Israel. Vamos a empezar a trabajar más en el campo y ver cómo se puede compartir ideas y experiencias para hacer todo lo posible para apoyar”.

“Honduras es nuestro amigo, nuestro aliado y nuestro socio, juntos lo hacemos. Estamos trabajando mano a mano, espalda con espalda para que puedan regresar muy pronto a sus casas”, afirmó.