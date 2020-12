Autoridades del IHTT admiten inconsistencias en pagos, pero dicen que se están subsanando

Tegucigalpa.



La comisionada del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Pyubani Williams se abstuvo de referirse a la denuncia de Diario LA PRENSA y en su lugar designó al secretario general de la institución, Denis Alberto Gallegos, para que proporcionara las explicaciones de rigor en torno al pago irregular del subsidio a las empresas de transporte de pasajeros de la capital.



En una comunicación telefónica, Gallegos reconoció que al hacer la revisión de las planillas pagadas en el primer desembolso de 112 millones de lempiras se detectaron algunas inconsistencias, pero aseguró que no son en la cantidad que consigna el informe técnico elaborado por las tres dependencias del IHTT y que además ya se están corrigiendo.



Recordó que el decreto facultaba al Instituto a realizar tres pagos del bono a las empresas de transporte que cumplieran los requisitos de tener los permisos de explotación y operación vigentes o que tuvieran en trámite un escrito de renovación.



En ese sentido, dijo que el pago estaba dirigido a las empresas y no al concesionario, de modo que la distribución de los recursos no fue responsabilidad de la institución, sino de las sociedades en mención; aunque reconoció que la elaboración de las planillas y los pagos sí eran parte de sus facultades.



“El Instituto les acreditó a las empresas partiendo que no es una práctica nueva”, dijo tras explicar que el pago de este bono es el resultado de varios compromisos previos que tenía el Gobierno con el sector transporte y que “en este momento se les está cumpliendo por la situación calamitosa que está pasando por la pandemia”.



Gallegos dijo que las planillas fueron remitidas por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) y se hizo un saneamiento de las mismas, luego se hizo el primer desembolso, y cuando se procedió a hacer la liquidación el equipó técnico detectó algunas inconsistencias.



“En razón de eso se puso en conocimiento de la comisión directiva y esta instruyó que se continuara con ese proceso y se citara a aquellos que recibieron los pagos para conocer la versión de ellos y ver si hubo alguna acreditación indebida para que se procediera a la reversión del pago correspondiente”, afirmó.



El funcionario aclaró que recibieron instrucciones de continuar el proceso de revisión de todas las concesiones y la liquidación de pagos y que si se encontraban pagos indebidos se pusiera en conocimiento a los órganos contralores y el Ministerio Público.



Refirió que todavía hay dos pagos pendientes y si detecta que hubo desembolsos indebidos, lo que se hará es deducirlos de los subsiguientes pagos.