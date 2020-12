Con elogios reciben a Mi Finde, la nueva publicación de Grupo Opsa

San Pedro Sula.



Los hondureños recibieron con agrado y elogios a Mi Finde, la nueva publicación de los diarios LA PRENSA Y EL HERALDO, cuya primera edición impresa circuló el pasado fin de semana.



Bajo un formato innovador y con contenidos sobre ciencia, negocios, viajes, política, farándula e historias humanas, esta publicación sustituye a las ediciones dominicales de Diario LA PRENSA y EL HERALDO, que dejaron de circular ayer 6 de diciembre.



No obstante, la información expedita, completa, imparcial y veraz que ocurra los sábados en Honduras y el mundo estará disponible para todos los lectores de ambos diarios a través de sus redes sociales como de sus sitios web www.laprensa.hn y www.elheraldo.hn





En el contenido de las secciones de Mi Finde colaboran LA PRENSA y EL HERALDO en los principales reportajes; mientras que Honduras Tips muestra las bellezas de Honduras con notas de turismo. Buen Provecho ofrece recetas de la gastronomía local e internacional y Diario Diez las mejores historias y entrevistas de deportes.



Además, Mi Finde cuenta con un cuadernillo desprendible de 12 páginas del prestigioso diario The New York Times.

Elogios

Este sábado, que se estrenó Mi Finde, y tras un recorrido por San Pedro Sula, se recogió la primera impresión de muchos sampedranos que leyeron el nuevo producto de Grupo OPSA (Organización Publicitaria SA), el cual fue recibido con muchos elogios.

Entre esos sampedranos está Nolberto Paz, quien se sintió identificado con el reportaje A pie, buscando un hogar, de The New York Times, que aborda a los migrantes que se desplazan buscando seguridad ante el covid-19. “Me siento identificado, porque yo perdí todo con los huracanes en Chamelecón y me refugié donde un pariente en Vida Nueva. Me gustaría que en Mi Finde siempre se abordaran temas humanos”, comentó.



Óscar Hernández y Manuel Barahona definieron a Mi Finde como un producto informativo y educativo. “Es diferente al diario tradicional, me gusta porque lleva bastantes reportajes nacionales e internacionales, y esto es importante”, refirió Hernández.



Exequiel Montes destacó el reportaje principal de Mi Finde que aborda la historia del piloto Esdras Hernández, rescatista de la Fuerza Aérea de Honduras. “Me parece muy bien que den a conocer las historias de los héroes que han ayudado a los damnificados por las tormentas”.