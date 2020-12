Capturan a otros dos sospechosos de la desaparición de Enoc Pérez

Santa Bárbara, Honduras.

Dos supuestos integrantes de la banda Los Pésperos o Murcias fueron capturados este domingo en el municipio de Protección, luego de labores de vigilancia, seguimiento y persecución por parte de las autoridades.

Fueron la Unidad Nacional Antisecuestro y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) las que ejecutaron las órdenes de captura contra ambos hombres sospechosos de participar en el desaparecimiento del niño Enoc Misael Pérez Chinchilla, y del asesinato de Rubilio Arturo Pérez Cubas, Israel Humberto Ramos Moscoso y Cindy Xiomara Castro Torres, hechos ocurridos en diciembre de 2019.

El primer sospechoso de 28 años es de oficio jornalero y originario del municipio de El Naranjito, Santa Barbara. El segundo detenido de 20 años es originario del municipio de Protección, Santa Bárbara.

Al momento de su detección se les decomisó como evidencia un teléfono celular marca blu, color negro y azul.

A los ahora arrestados se les supone responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, asesinato y robo con violencia agravado. Ambas órdenes de captura fueron emitidas por juzgados con competencia territorial en material penal.

Por este mismo caso, hace dos días agentes llegaron a La Tolva, en Morocelí, El Paraíso, y detuvieron a Bayron Humberto Meléndez Alas, recluido por portación ilegal de armas y tráfico de drogas.

Según informó la Secretaría de Seguridad, los agentes cumplieron una orden de captura girada este 4 de diciembre en la que se acusa a Meléndez Alas del asesinato de tres personas y la privación ilegal de la libertad del menor de edad Enoc Pérez.

El sospechoso (de 30 años), originario de Tela, fue capturado infraganti el 7 de diciembre de 2019 y se le decomisó un arma de fuego y droga. La evidencia fue remitida a los laboratorios criminalísticos, logrando determinarse que la arma de fuego decomisada fue utilizada para quitarle la vida a Rubilio Arturo Pérez Cubas, Israel Humberto Ramos Moscoso y Cindy Xiomara Castro Torres, parientes, y la niñera de Enoc.

Hace unos meses, la Interpol indicó a LA PRENSA que Meléndez, alias El Brujo, a quien la Policía detuvo el 5 de diciembre de 2019 mientras se encontraba de compras en un centro comercial, es el principal sospechoso de haber participado de manera directa en el desaparecimiento del niño, además de los asesinatos de su abuelo, un tío y una niñera.

Enoc Pérez tiene más de un año de estar desaparecido; su madre lo busca incesantemente.

Al momento de su aprehensión llevaba una mochila con 11,000 lempiras y marihuana. En su casa situada en el barrio Campo Elvir, la Policía encontró las ropas ensangrentadas del abuelo de Enoc.

Un segundo arrestado el 23 de diciembre de 2019 por la Unidad Nacional Anti Secuestros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) es Carlos Roberto Rodas Martínez, quien exigía dinero a la familia del pequeño Enoc, raptado en Tela, Atlántida. Las autoridades mencionaron, que según las indagaciones, Rodas Martínez solo se quiso aprovechar de la situación y obtener una jugosa cantidad de dinero a cambio.

Cuando comenzó todo

Fue el 18 de noviembre de 2019 que Enoc Pérez llegó a Tela y el 2 de diciembre desapareció en el barrio Campo Elvir, en el departamento de Atlántida, zona norte de Honduras. Ese mismo día hallaron los cadáveres de su abuelo y de un tío del niño, días después fue encontrado el cuerpo de su niñera, todos ellos asesinados.

Hacía más de cuatro años que el Enoc vivía en España, llegó con su madre y en Cataluña se reunió con su familia. La colonia hondureña de Barcelona y el instituto Rafael Alberti de Badalona, donde Enoc estudiaba, se movilizó en su momento para reclamar con la familia al Gobierno de Honduras que no desistiera hasta encontrar al menor.

Dunia Chinchilla, madre de Enoc

El 2 de diciembre de este 2020, con un desgarrador video, Karina Chinchilla, madre del desaparecido niño Enoc Perez, relató la enorme impotencia y tristeza al cumplirse un año sin respuestas desde el desaparecimiento de su hijo.

"Detesto esta fecha, un día como hoy me llamaron para decirme que mi hijo había desaparecido, horas más tarde me dijeron que tampoco encontraban a mi hermano, es algo horrible lo que estoy pasando. En estas fechas compartíamos juntos y ahora no sé dónde esta", dijo la desesperada madre en un video que compartió a través de Facebook.

"Es tan injusto esto que ha pasado, ver personas indiferentes a mi dolor, yo sé que alguien tiene que saber dónde está, pero como no es su hijo el que está desaparecido prefieren callar", continuó.