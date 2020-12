Más de 14,000 atenciones han brindado brigadas médicas en albergues de SPS

San Pedro Sula, Cortés.

La Secretaría de Salud aseguró que mantiene una constante vigilancia de la condición médica de los damnificados por las tormentas Eta y Iota que permanecen en los 82 albergues distribuidos en San Pedro Sula, donde las brigadas médicas han brindado más de 14,000 atenciones.

Doctora Lesbia Villatoro

"Los equipos de respuesta rápida están compuestos por médicos generales, personal de enfermería y microbiólogos, quienes ofrecen un servicio integral para diagnosticar y tratar enfermedades frecuentes y detectar posibles casos de COVID-19", recordó la jefa de la Región Metropolitana de Salud de San Pedro Sula, Lesbia Villatoro.

“En la ciudad de San Pedro Sula cubrimos 82 albergues, los cuales son seis albergues macros y 76 refugios municipales, las actividades se están realizando en conjunto con la Alcaldía Municipal para poder abordar la mayor cantidad de pacientes que podemos encontrar en estos refugios y albergues”, detalló Villatoro.

Atenciones de lunes a domingo

La jefa de la Región Metropolitana explicó que “se están realizando atenciones de lunes a domingo y se priorizan los albergues que tienen mayor cantidad de afectados, en un horario de 8:00 am a 12:00 del mediodía”.

“A esta fecha hemos hecho más de 185 visitas durante tres semanas consecutivas y ya hasta este momento son más de 14,000 atenciones, el 56% corresponde a las mujeres y el restante a los hombres”, precisó.

Villatoro también explicó que se ha “tenido un incremento leve de casos positivos de COVID-19, ya que en San Pedro Sula sigue presente esta enfermedad y es importante darle conocer a la población que debe seguir con todas las medidas de bioseguridad para evitar contagios”.

Agregó que “en estas brigadas se desplazan microbiólogos, que son los encargados de hacer los PCR-TR y pruebas de antígenos”.

En unas recientes declaraciones y luego de realizar veeduría social en diferentes albergues que acogen a damnificados por las tormentas tropicales Eta e Iota, el Foro Nacional de Convergencia (Fonac) denunció que en en dicho sitios no se respetan las medidas de bioseguridad necesarias para evitar el contagio del COVID-19, no existe un permanente ni sostenible servicio de agua potable y saneamiento básico.

Sin aplicar medidas

Omar Rivera, secretario ejecutivo del Fonac, reveló que entre los hallazgos obtenidos en las acciones de auditoría social realizados en diferentes municipios del país, se evidenció que “muchos de los que permanecen temporalmente en los albergues no utilizan mascarillas, no mantienen el suficiente distanciamiento social y habitualmente no tienen la posibilidad de lavarse las manos con agua y jabón”.

“Las posibilidades que se contagie la gente en estos albergues es enorme, y por lo tanto, los gobiernos municipales y las autoridades de salud deben tomar decisiones de inmediato, los riesgos son enormes porque no existe mayor control en hacer respetar las medidas de bioseguridad para bloquear el contagio del COVID-19", agregó.

Rivera Pacheco hizo hincapié que muchos ciudadanos no usan los cubrebocas, otros pasan juntos sin respetar el distanciamiento pertinente, y lo que es peor, no existe autoridad que los obligue a hacerlo en esos recintos de emergencia”.

También apuntó que en muchos centros educativos y centros comunales en los cuales están ubicados estos albergues, no existen servicios sanitarios en buen estado ni suministro permanente de agua potable en tubería, mucho menos eficientes servicios de saneamiento básico y tratamientos de aguas residuales, por lo que existe la amenaza de enfermedades infecciosas y gastrointestinales.

El dirigente de la sociedad civil también sugirió que recursos humanos, médicos y enfermeras que habitualmente atienden en triajes municipales, brigadas médicas y equipos de respuesta rápida al nuevo coronavirus, se desplacen a los albergues a hacer un tamizado con pruebas rápidas, PCR, diagnóstico clínico y dispensación de tratamiento ambulatorio de medicamentos para atajar en la base a muchos de los que están en riesgo de ser contagiados.