Más de 4.7 millones de hondureños están censados para la nueva cédula

San Pedro Sula.

El Registro Nacional de las Personas (RNP) finalizó este 30 de noviembre la primera etapa de enrolamiento para el nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI).

Más de 4.7 millones de hondureños lograron censarse durante los casi cinco meses que duró la primera fase que tenía el objetivo de conformar el censo electoral provisional para las elecciones primarias de marzo del próximo año.

Adónde acudir Centros de registro en San Pedro Sula



-Plaza comercial El Centro

-Escuela República de México, Cofradía

-Escuela Monseñor Héctor Enrique Santos, colonia Panting

-Plaza 20, Las Palmas

-Mall Multiplaza

-Diunsa Pedregal y San Fernando

-Centro comercial Nova Plaza

-Mall Galerías del Valle

-City Mall

-Gran Central Metropolitana

-Cámara de Comercio e Industrias de Cortés

En San Pedro Sula hay a la fecha 351,155 personas enroladas, es decir, el 76% de la meta que es de 460,063 ciudadanos.

En el resto del departamento de Cortés, la cobertura es superior al 60% en la mayoría de municipios y se espera que para antes de febrero la labor se haya completado.

Roberto Brevé, comisionado permanente del Registro, explicó que los ciudadanos que no hicieron el trámite en el primer procedimiento serán atendidos siempre, pero bajo una plataforma limitada de inscripción, al tiempo que aclaró: “Esto no quiere decir que no serán incluidos en el censo electoral, ellos van a aparecer en el censo”.

El padrón electoral provisional ya fue entregado al Consejo Nacional Electroral (CNE)para que fuera depurado y se espera que en los próximos días lo presenten a la población para que puedan hacer las correcciones de cambio de domicilio.

Datos sobre enrolamiento De los más de 4.7 millones de enrolados, 2,219,694 (47.0%) son hombres y 2,501,795(53%), mujeres. 11,622 menores de 16 y 17 años realizaron el proceso, pero será hasta que cumplan la mayoría de edad que obtendrán el documento.

Entrega y emisión

Será hasta en enero de 2021 y no en diciembre de este año cuando las primeras cédulas comiencen a ser entregadas a los hondureños mayores de 18 años.

La programación inicial estipula la entrega de 45,000 tarjetas diarias a partir del pasado mes que equivalían a 1,375,000 mensuales hasta completar los 5.5 millones que comprende el programa; sin embargo, estos tiempos se vieron trastocados debido al cierre de varios centros de enrolamiento por las tormentas tropicales.

óscar Rivera, comisionado del RNP, indicó que la actual cédula estará vigente hasta en mayo de 2021, mes en que se considera que todos los hondureños deberán portar ya su nueva identificación.

8% de enrolados aceptaron donar sus órganos cuando mueran, es decir, un poco más de 181,000 personas, según datos del RNP.

Comicios

Kelvin Aguirre, magistrado del CNE, expuso que el cronograma electoral se mantiene vigente y no se han trastocado las fechas establecidas en el mismo, conforme a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, así como la normativa especial de las elecciones primarias.

La entidad electoral entregará el próximo 8 de enero el censo definitivo a los partidos políticos y estos a sus movimientos que participarán en los comicios internos.

Aguirre recordó que la Ley Especial de Elecciones Primarias, aprobada por el Congreso Nacional, señala que los ciudadanos pueden votar con cualquiera de las dos identidades, es decir, con el nuevo documento identificatorio que emitirá el Registro Nacional de las Personas y con la vigente.