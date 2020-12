Honduras hace un llamamiento ante la ONU para garantizar el acceso a las vacunas  

Naciones Unidas.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, hizo este jueves un llamamiento a la comunidad internacional para que continúe fortaleciendo el fondo financiero de la alianza que impulsa la ONU "para garantizar el acceso de las vacunas contra la covid-19", que en su país ha dejado casi 3.000 muertos y más de 106.000 contagiados, desde marzo.



El llamamiento lo hizo Hernández durante su comparecencia en la sesión extraordinaria de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para abordar la respuesta a la pandemia del coronavirus.



El gobernante dijo que las vacunas que demanda Honduras contra la covid-19 serán adquiridas en bloque con las otras naciones de América Latina a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana para la Salud (OPS).

Además, agradeció a los Gobiernos de países amigos y organizaciones del sistema de Naciones Unidas y organismos internacionales "por la permanente solidaridad con el pueblo de Honduras ante la pandemia de la covid-19 y ante los huracanes Eta e Iota", que convertidos en tormentas tropicales dejaron severos daños en el país centroamericano, lo mismo que en Nicaragua y Guatemala.



También agradeció "el despliegue de un equipo de evaluación y coordinación de desastres" de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para conocer "los impactos de las tormentas", lo mismo que a un fondo en caso de emergencias de la ONU, que ya ha asignado 3,9 millones de dólares para los damnificados.



Honduras también está recibiendo ayuda "para dar respuesta a las necesidades humanitarias en las áreas de salud, agua, saneamiento e higiene, albergue y educación", dijo Hernández.





Señaló que las Naciones Unidas y la comunidad internacional deben tener en cuenta las grandes vulnerabilidades que enfrentan países como Honduras.



En opinión de Hernández, también se debe revisar la "arquitectura de financiamiento a la cooperación, que incluye nuevas y creativas medidas por parte de las instituciones financieras internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para tener acceso a fondos de reconstrucción".



El mandatario reiteró un llamamiento de su país para que se eliminen las tasas a las remesas familiares durante la actual crisis, derivada de la pandemia de la covid-19 y las tormentas tropicales Eta e Iota.



Además, hizo un nuevo llamamiento para la liberación de los fondos verdes para el clima, porque es un tema "urgente".



"Es un tema que no puede esperar, para lo cual solicitamos acciones rápidas y sin burocracia", recalcó Hernández.



Dijo que Honduras es "víctima de la gravedad del cambio climático, que no tiene visos de mejorar; por el contrario, va empeorando por lo que se requiere de los fondos verdes urgentemente".



Los fondos se requieren "para atender los desastres, puntualmente crear la ventana para atender la emergencia humanitaria, crear la ventana para la compensación de daños y pérdidas y, desde luego, las acciones de mitigación y adaptación a estas emergencias que han sobrepasado nuestra capacidad", expresó Hernández.



"El daño es colosal, por lo que Honduras hace un llamado, un SOS al mundo entero, le pedimos a la comunidad internacional no dejarnos solos, hemos sido el país más afectado en la región y Centroamérica es de las regiones más afectadas por huracanes, por sequías, por incendios", agregó.