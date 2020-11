Tristes palabras: Filtran el último audio que envió Maradona antes de su muerte

Buenos Aires, Argentina

Mientras siguen las investigaciones respecto a su fallecimiento, en las últimas horas se ha revelado un audio que el astro argentino Diego Armando Maradona mandó y la curiosa petición que hizo en el mismo.

"El Pelusa" decidió enviarle un audio de WhatsApp a Mario Baudry, el actual novio de Verónica Ojeda, una de sus exmujeres, y le hizo un pedido muy especial con respecto a su hijo, Dieguito Fernando Jr.

La grabación de voz, que al parecer sorprendió al propio Baudry así como a todo su entorno, se viralizó hace unos momentos.

"Hola Mario, habla Diego, sé que te parecerá increíble esto pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos, cuídala mucho, y de paso me cuidas a mi ángel que no tiene parangón con nada”, empezó diciendo la leyenda del fútbol que murió el pasado 15 de noviembre en una de sus residencias de Buenos Aires, Argentina.

El excampeón del mundo con Argentina en 1986 le terminó pidiendo a la pareja de su exmujer que le cuidara mucho a uno de sus pequeños.

”Mirá que yo tengo un montón de hijos pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo”, le solicitó.

Cabe mencionar que Ojeda no se pronunció públicamente luego de la muerte de Maradona.

Mario Baudry, la pareja de Verónica Ojeda, exmujer de Maradona, recibió el audio por parte de Maradona.

Deterioro físico -

Maradona estaba convaleciente de una operación por un hematoma en la cabeza desde el 3 de noviembre. Su salud era muy delicada y atravesaba un nuevo síndrome de abstinencia.

Se lo había visto mal el día de su cumpleaños el 30 de octubre, cuando reapareció de su confinamiento por la pandemia en la cancha de Gimnasia y Esgrima, equipo que dirigía.

Su vida personal estuvo plagada de escándalos. Tenía cinco hijos, dos de ellas, Dalma y Gianinna, con Villafañe. Había malestar de la familia con el entorno que tenía en los últimos tiempos.

Sus otros hijos, que tuvo con otras tres mujeres, son Jana, Diego Junior y Diego Fernando.

Los excesos y las adicciones fueron el origen de las emergencias de salud que lo llevaron varias veces al borde de la muerte.

Hacía años que Maradona había superado la adicción a las drogas duras. Pero su entorno advertía que seguía consumiendo alcohol, combinado con tranquilizantes y ansiolíticos.

Diego Armando Maradona murió a los 60 años de edad y era entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Leyenda del fútbol

Diego Armando Maradona fue uno de los mejores futbolistas de la historia, con una vida alterada por escándalos, sin jamás dejar de ser admirado en todo el mundo, así como el mayor ídolo deportivo de los argentinos.

Su apellido cobró popularidad planetaria y se situó en un Olimpo junto a Pelé, Cruyff, Di Stéfano y Messi, según encuestas de prensa y de la FIFA.

Entre 1976 y 1997 disputó 724 partidos y anotó 358 goles. Llegó a la cima al ganar el Mundial de México-1986.

Se inició en 'Los Cebollitas' infantiles de Argentinos Juniors y debutó en primera a los 15 años, en 1976. Con la camiseta de los Bichos Colorados marcó 116 goles.

En la selección mayor, Maradona jugó 91 partidos y marcó 34 goles. Fue campeón mundial juvenil sub-20 en Japón-1979.

En 1981 ganó el campeonato para su club favorito, Boca Juniors, con 28 goles. Jugó lesionado el Mundial de España-1982 y Argentina fue eliminada.

Disputó cuatro mundiales de mayores. En México-1986 fue campeón y marcó dos goles célebres a Inglaterra (2-1), uno con "la mano de Dios" y otro elegido el Gol del Siglo.

Fue subcampeón en Italia-1990. En Estados Unidos-1994 tuvo un control de dopaje positivo. Sin el capitán, Argentina fue eliminada. En 1991, otro control antidopaje le había dado cocaína.

En 1982 pasó a FC Barcelona. Marcó 32 goles y conquistó la Copa del Rey y la Copa de la Liga española.

Transferido al Nápoles de Italia marcó 115 goles. Ganó las Ligas de 1986/1987 y 1989/1990, además de la Copa Italia 1987, la Supercopa 1990 y la Copa de la UEFA de 1989. Se convirtió en ídolo histórico del club.