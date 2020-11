Retienen al expresidente Mel Zelaya con 18,000 dólares en aeropuerto Toncontín

Tegucigalpa.

Manuel Zelaya Rosales, expresidente de Honduras, fue retenido este viernes en el aeropuerto internacional Toncontín de Tegucigalpa, luego de que supuestamente intentara salir del país con 18,000 dólares.

"Comunico que he sido injustamente retenido en el aeropuerto Toncontin cuando me aprestaba a viajar a Seminario de PT en México. La causa una bolsa de dinero con 18 Mil $ ; que no es de mi pertenecía. Ahora en presencia de fiscal", escribió el exmandatario en Twitter.

Noticia en desarrollo