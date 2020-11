"Tengo pesadillas con el agua": pintor hondureño perdió todo por huracanes y solo quiere volver a trabajar

Redacción.

Como una "verdadera pesadilla" describe el pintor hondureño Cesar Román Murillo, más conocido como "Román Watercolor" la odisea que vivió junto a su familia al resultar afectado por las catastróficas inundaciones que dejó el Huracán Eta en la mayor parte del país.

Román Watercolor y su familia pasó varias horas en el techo de su casa en la colonia Celeo Gonzales de San Pedro Sula antes de lograr ser rescatados por la Policía Nacional, horas que se volvieron eternas y llenas de desesperación e incertidumbre.

"Estamos con vida que es lo más importante, aunque las perdidas materiales son inmensas y pesan. Mi persona, como miles de personas estamos en una situación que afecta nuestros cuerpos, sino nuestra alma y nuestros espíritus. Pero al ver un nuevo amanecer y con la ayuda de Dios, tenemos una nueva esperanza", garantiza el artista hondureño.

"Básicamente no tenemos nada. Estamos tratando de recuperar algunas cositas, que son de plástico y de hierro, pero hay muchas cosas que se fueron. Lo material no duele como la vida, pero siempre pesa. Yo no era una persona millonaria, pero si me gustaba vivir bien, ordenado, humilde, pero perdimos todo", comparte el pintor hondureño entre sollozos.

El reconocido acuarelista perdió todo el material de trabajo que tenía en su estudio, casi trescientos libros, lienzos, pinceles, colores, impresoras, caballetes. "Mi estudio fue la parte más afectada, parece que lo metieron a una licuadora", externa Murillo.

Pesadillas

"Día tras día han sido pesadillas constantes, literalmente, porque en la noche sueño con lo mismo, ya llevamos más de 20 días de haber sufrido este suceso y yo sigo soñando que me despierto y mira el agua, ese es mi caso, no me quiero imaginar lo que viven miles y miles de personas que también resultaron afectados", explica Cesar Román.

El día de la catástrofe el pintor iba a inaugurar una exposición artística en el Fuerte San Cristóbal de la ciudad de Gracias, Lempira, por lo que tenía enmarcadas 15 obras, 20 más guardadas en sus archivos y las que tenía colgadas en casa. Perdió entre 40 a 50 obras.

Román explica que no tiene planes de regresar a su casa en la colonia Celeo Gonzales. "Las autoridades tienen casi en el olvido ese sector, desde antes del huracán, la colonia estaba olvidada, sigue olvidada, espero que ahora le pongan más atención al Sector Planeta. La gente tiene un concepto equivocado de las personas que vivimos en esa zona, que solo hay drogadictos, pero también viven personas honorables, doctores, licenciados, gente luchadora, personas emprendedoras", puntualiza.

"Yo pido trabajo"

"Román Watercolor" espera que alguna organización esté interesada en presentar sus obras y pinturas, tal como las dejó el Huracán Eta. "Ya estoy pintando de nuevo, hay que seguir adelante, mis ex alumnos de pintura y algunos amigos me han apoyado con material para volver a pintar. La ayuda que les pido es que me den trabajo, ya estoy listo, gracias a Dios ya me están haciendo encargos", clama el artista hondureño.

9767-1019 es el número de teléfono para aquellos que desean comunicarse con "Román Watercolor" para comprarle, pedirle una obra,o solidarizarse con su persona.