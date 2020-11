Pedro Troglio, entre lágrimas por muerte de Maradona: "Este 2020 ha sido una desgracia, perdí a mi padre y a Diego"

Tegucigalpa, Honduras.

No era una conferencia cualquiera para Pedro Troglio. Se fue su gran amigo, un "hermano" como le dice él, y no pudo estar ahí para despedirlo. El entrenador del Olimpia se mostró muy dolido por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, quien murió a causa de un paro cardíaco en su casa en Buenos Aires.

Troglio, que compartió con Maradona en la Selección de Argentina, no pudo contener las lágrimas en la comparecencia ante los medios luego del triunfo del equipo merengue (1-0) contra el Vida en el estadio Nacional. El técnico argentino recordó los momentos que vivió con 'El Pelusa'.

Su amistad con Maradona no fue solo dentro del campo, disputaron una eliminatoria juntos y el Mundial de Italia 1990 en el que Argentina llegó hasta la final. Ese cariño que se tenían ambos cruzó el verde, motivo por el que Troglio le dedicó unas sentidas y emotivas palabras a Diego tras su muerte.

"Pensar en esta situación que uno pensaba que nunca iba a pasar, pero pasó. Es muy difícil, tengo imágenes, recuerdos, un abrazo con él el día que eliminamos a Italia, recuerdo las Navidades que pasé en su casa, mi familia lo adora a él y a toda su familia. Me tocó justo estar concentrado, era un día ideal para estar en mi casa, pero uno es profesional y no hay nada mejor que rinder homenaje a alguien que donde a él le gustaba estar", dijo Pedro visiblemente emocionado, tratando de contener el llanto.

Pedro Troglio y Diego Maradona, celebrando en Italia 90.

Mientras las lágrimas recorrían sus mejías, Troglio seguía hablando: "Fue un día difícil, a partir de hoy algo no va a ser igual, pero para todos lo que lo amamos, siempre va a estar con nosotros, eso no se cambia nunca".

UN AÑO NEFASTO

Para el estratega del Olimpia este no ha sido un año fácil. En junio falleció su padre Antonio Troglio y ahora dice adiós a su amigo Maradona desde miles de kilómetros de distancia. "Para mí este 2020 ha sido una desgracia, he perdido a mi padre, he perdido a Diego, a mi familia por seis meses que no los pude ver, claramente son golpes muy grandes cuando te pasa esto de hoy, me vuelvo atrás cuando el 23 de junio perdí a mi padre, es una situación igual, para mí es un familiar, un hermano, es muy triste el momento".

Troglio se enteró de la lamentable noticia cuando estaba con su equipo preparándose para el encuentro del miércoles por la noche frente al Vida por la jornada 11 del Torneo Apertura 2020 de la Liga Nacional.

Amigos y rivales. Troglio junto a Maradona y Claudio Caniggia en el fútbol italiano.

"Lo he manejado como lo pueda manejar. Gracias a Dios el de arriba me mandó sentimientos para poder emocionarme, para poder descargarme, es lo que he hecho durante el día de hoy, no pude dar el video del Vida, lo mostró Gustavo (Reggi). Va a ser difícil todavía digerir, vienen imágenes, prendés la televisión y ves esto, es muy difícil, muy triste, es un dolor enorme al corazón, enorme", expresó mientras se secaba las lágrimas.

"Me acordé de aquel abrazo contra Italia en el estadio de Napoli, justo hoy también vi esa imagen en un video, me quedó con ese gran abrazo que nos dimos", concluyó.