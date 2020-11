Muerte de Maradona coincide con la de Fidel Castro, su segundo padre

Buenos Aires, Argentina.

La leyenda argentina Diego Armando Maradona, murió este miércoles, antes del mediodía, a los 60 años, de "un paro cardiaco" en su casa, en un hecho que enluta y conmueve al deporte mundial.



Maradona murió en su nueva residencia en Nordelta, distrito de Tigre, a 40 km al norte de Buenos Aires.

Usuarios en redes sociales destacaron que la fecha de la partida de este mundo de uno de los más grandes deportistas de la historia coincide con el mismo día de la muerte del dictador cubano, Fidel Castro, considerado por Maradona como su segundo padre.

Castro murió el 25 de noviembre de 2016 y en aquel entonces Maradona declaró que su fallecimiento suponía "el dolor más grande" que sufrió en la vida después de la muerte de sus progenitores.

"Mi segundo padre"

"Me llamaron de Buenos Aires y fue algo muy chocante. Me agarró un llanto terrible, porque Fidel fue como mi segundo padre. Yo viví cuatro años en Cuba y Fidel me llamaba a las dos de la mañana para hablar de política, o de deporte, o de lo que se diera en el mundo, y yo estaba dispuesto para hablar", sostuvo Maradona.



"Es muy penoso ver que se festeje una muerte. Es muy triste. Da asco", agregó sobre las celebraciones tras el fallecimiento de Castro.



"Después de las muertes de Tota (su madre) y mi viejo, es el dolor más grande que tengo, de verdad. El número uno de los revolucionarios fue el Che, con Fidel a la cabeza. Yo vengo en el pelotón de atrás", sostuvo apesadumbrado.



"Lo van a cremar. Y poder decirle toda la gratitud que tendré toda la vida. Él me habló muchísimo de la droga, me habló muchísimo de recuperaciones, me habló de que podía y pude. Y estoy aquí, hablando de él y lamentablemente hace tres años, quizás en el inconsciente mío, me fui a despedir", concluyó.