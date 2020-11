Advierten de brotes de covid, dengue y diarreas en albergues

SAN PEDRO SULA.

Las autoridades de Salud temen que en los albergues o refugios puedan darse brotes de leptospirosis, infecciones respiratorias, de la piel, diarreas, dengue y covid, es por ello que mantienen una vigilancia.

En los refugios instalados en San Pedro Sula y los municipios aledaños que fueron afectados por las tormentas Eta y Iota, se tiene una positividad de casos de covid-19 de hasta un 35%, según lo señalado por los médicos.

Roberto Cosenza, viceministro de Salud, dijo a LA PRENSA que “estamos manteniendo una vigilancia porque sabemos que vienen brotes de enfermedades dermatológicas, diarreas, el zika, dengue, chikungunya y las enfermedades respiratorias, también mantenemos vigilancia por la leptospirosis, que es una enfermedad causada por la orina de las ratas que se pueden dar brotes con las lluvias”.

Debido al contacto con el agua contaminada se dan muchas infecciones en la piel. Cándido Mejía , dermatólogo del Mario Rivas.

Respecto a los casos de covid, el viceministro manifestó que en los albergues se han realizado pruebas rápidas para detectar los casos y brindar el tratamiento a fin de evitar complicaciones en los pacientes.

Diógenes Chávez, subdirector de la Región de Salud de Cortés, señaló que una de las enfermedades más frecuentes cuando hay inundaciones es la diarrea.

“Desgraciadamente no hay agua apta para el consumo y las personas tienen que tomar agua de manera inadecuada. Otras de la enfermedades son las infecciones respiratorias que afectan más a los niños y a los adultos mayores. Hemos tenido reportes de dengue y malaria y estamos vigilando la hepatitis”.

Añadió que se están realizando brigadas médicas en los diferentes albergues, en donde a los damnificados se les brinda la consulta, los medicamentos, se les entregan mascarillas para evitar el contagio del covid-19.

“En los albergues practicamos las pruebas rápidas y hemos encontrado una positividad de covid del 30%. El 80% de las personas que están en estos sitios no usan las mascarillas aún y cuando se les entregan y se les hace saber la importancia de que las usen”, expresó Chávez.

La Secretaría de Salud y el personal médico de la alcaldía de San Pedro Sula han dado atención y realizado pruebas rápidas para detectar covid-19.

Atenciones

En los albergues instalados por la alcaldía en San Pedro Sula se han atendido a más de 5,500 personas en 50 brigadas.

El director de Salud Municipal, Juan José Leiva, indicó que planifican un máximo de cinco brigadas diarias para atender a la población afectada por las lluvias. Las brigadas están compuestas por médicos generales, ginecólogos, pediatras, enfermeras; además se les practican las pruebas rápidas para detectar casos del nuevo coronavirus y se les entregan los medicamentos.

Los equipos que visitarán Cortés, Yoro y Santa Bárbara están formados por médicos generales, odontólogos, psicólogos, enfermeras, salubristas y personal de farmacia.

“Cuando baja la temperaturas tenemos casos de infecciones respiratorias como bronquitis, neumonía y gripe y por la pandemia que hay pueden confundirse con covid, o viceversa puede tener covid y estar enmascarado por una de estas infecciones respiratorias”, dijo el médico.

“En los albergues hemos encontrado una positividad de covid hasta un 35% en cada refugio visitado y lastimosamente la gente no quiere que se le practique la prueba rápida, a mi criterio la positividad anda como en un 50%, pero como no quieren hacerse la prueba no hay cómo comprobarlo. Lo que sí no hemos encontrado son casos graves de covid”, aseguró Leiva.

A partir de hoy, un grupo de 70 médicos se desplazarán desde Tegucigalpa hacia Cortés, Santa Bárbara y Yoro, departamentos más afectados por las inundaciones causadas por las tormentas para realizar las ferias de la salud para emergencia humanitaria.