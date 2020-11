Salud asegura que vacunas estarán “a tiempo” en el país

TEGUCIGALPA.

La Secretaría de Salud aseguró ayer que la población tendrá acceso a la vacuna contra el covid-19, una vez que sea aprobada y certificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que Honduras se encuentra en una lista de los 10 países como prioridad para obtener la vacuna.

Alba Consuelo Flores, ministra de Salud, reaccionó a las declaraciones de las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que manifestaban que el país no se había inscrito a tiempo para formar parte de los países que recibirían, aproximadamente en marzo de 2021, las primeras dosis de vacunas de la empresa farmacéutica AstraZeneca y de la Universidad de Oxford.

“No tenemos farmacéutica identificada, esto se hace a través del mecanismo de Covax, y ellos identificarán la empresa o industria que cumplirá con la demanda, siendo certificada por la OMS. No tenemos preferencias por ninguna farmacéutica porque todas están en estudios”, expresó la ministra.

Plan de salud 1- Honduras fue incorporado desde hace tres meses a la Alianza para las Vacunas, mecanismo de acceso a la vacuna para los países de bajos y medios ingresos.



2- El total de fondos para la implementación del plan es de 55.11 millones de dólares, de los cuales el 54% corresponde al componente de vacunas e insumos y logística, que incluye la adquisición de la vacuna.

Según la Secretaría de Salud, Honduras adquirirá las vacunas a través del Fondo Rotatorio de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Este acceso será a través de dos mecanismos: Gavi-Covax-Amc, donación de una parte de la vacuna, para proteger al 20% de la población hondureña para 2021, que corresponde a 1,890,142 hondureños y el otro mecanismo es el Covax, compra adicional de vacunas, de acuerdo con la producción y disponibilidad de oferta para proteger a otros grupos en riesgo.

Las autoridades de Salud señalaron que las primeras personas que recibirán la vacuna serán los trabajadores de salud pública y no pública, adultos mayores de 60 años, enfermos crónicos y con condiciones subyacentes y los trabajadores de servicios esenciales. Sobre la fecha en que estará la vacuna en Honduras, Salud no especificó cuándo debido a que hasta la fecha no hay ninguna vacuna que ha sido aprobada por la OMS.

Preocupación en el IHSS

Bessy Alvarado, directora médica del IHSS, señaló que Honduras puede quedar fuera de la asignación del primer lote de vacunas contra el covid-19 fabricados por AstraZeneca y la Universidad e Oxford, porque el pasado viernes venció el plazo para hacer el compromiso de adquisición de las mismas. Alvarado señaló que se habían dispuesto 210 millones de vacunas para Latinoamérica donde países como México, República Dominicana, Argentina y Costa Rica ya tienen garantizada las vacunas del primer lote a un precio de 4 dólares (L100) por vacuna.

La representante del IHSS explicó que están intentando hacer trámites para conseguir de manera legal 1.4 millones de vacunas del primer lote para cerca de 700,000 trabajadores que forman parte de la institución.

“La Seguridad Social lo que estaba buscando era cómo asegurar que la clase trabajadora tenga su vacuna para que se comience la apertura de una manera más eficiente para la seguridad de los trabajadores”, dijo. De no conseguir entrar en el primer lote de la vacuna de Oxford, los afiliados tendrán que esperar hasta septiembre de 2021.