Habilitan paso en Choloma y en Tegucigalpita; frontera sigue cerrada

PUERTO CORTÉS.

Aunque ayer se habilitó el paso entre Puerto Cortés y San Pedro Sula y entre este puerto y Omoa, la aduana de Corinto permanece cerrada porque en Guatemala el río Motagua hizo destrozos en la infraestructura vial y no hay posibilidad de paso vehicular.

Ricardo Alvarado, alcalde de Omoa, informó a LA PRENSA que el paso por el río Tegucigalpita se habilitó ayer solo para carros livianos, pues colocaron material donde se hundió la carretera; no obstante, hay daños en la estructura del puente.

"La frontera de corinto está cerrada porque en guatemala la carretera está inundada": Ricardo Alvarado,

alcalde de Omoa

“No para de llover y los ríos están hondos, por lo que no se puede reparar por completo el daño en el puente. En Guatemala no hay paso de Puerto Barrios a la frontera de Corinto, en Jimerito y Entre Ríos, porque el río Motagua no baja y tiene anegada la carretera por varios kilómetros y ha causado muchos daños, por lo que permanece cerrada la aduana, ya que ahorita en el lado de Guatemala es difícil que se repare el problema. Esto afecta el comercio entre los países”, dijo.

Leopoldo Crivelli, alcalde de Choloma, informó que en Río Nance se habilitó el paso parcial ayer aunque todavía había un poco de agua sobre la vía.

Durante los últimos cinco días, las personas que necesitaban viajar a hospitales en San Pedro Sula cruzaron este punto en lanchas de Bomberos y las Fuerzas Armadas y algunos hasta en cajones de refrigeradores ante la necesidad urgente de llegar a la Capital Industrial; aunque la inundación suscitada por el río Chamelecón ha bajado en las últimas horas.