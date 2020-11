Cohep estima que el PIB del país caerá hasta un 11% por Eta e Iota

SAN PEDRO SULA.

Oscuro y desalentador es el panorama que pronostica el sector empresarial para la economía del país que antes de la llegada de los dos huracanes ya estaba siendo fuertemente golpeada por la crisis económica producto de la pandemia del covid-19.

Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), dijo a LA PRENSA que aún es muy prematuro intentar valorar la magnitud del desastre.

Es imperativo revisar el presupuesto general 2021 y dar prioridad a salud y la reactivación. Juan Carlos Sikaffy, presidente del Cohep

“Lo que sí sabemos es que producto de la pandemia nuestra economía ya enfrentaba una caída entre del 7 y 8% del producto interno bruto (PIB), consecuencia de Eta puede suponer una caída del 9% y por los efectos de Iota la caída puede llegar a nivel inéditos, que podrían llegar hasta un 10 u 11% del PIB”, lamentó el empresario.

Además de los problemas de infraestructura en carreteras, puentes, daños en las redes de transmisión y distribución de energía, Sikaffy indicó que uno de los sectores más impactados y que eleva la preocupación por la seguridad alimentaria y las exportaciones es el agro.

Se debe crear un sistema que involucre a las mipymes para que pueda ser reactivado. Menotti Maradiaga, presidente de Fedecámara

“Solo con Eta sabíamos afectadas unas 250,000 hectáreas de cultivos como palma, banano, caña de azúcar, vegetales y granos básicos. Hoy, además, agregamos cítricos, cacao, café, entre otros”, explicó el presidente el Cohep.

Sikaffy también señaló que el turismo se ha visto muy perjudicado, porque los principales atractivos, playa, arena, arqueología y ecoturismo han sido dañados.

“Finalmente, no hay duda de que las graves inundaciones afectan plantas, la logística, acceso a puertos, abastecimiento de materias primas y acceso a mercados, por lo que también están fuertemente impactadas las industrias, el comercio y los servicios”, dijo el empresario.

Datos - 70 % de las empresas del país están en el valle de Sula, occidente y litoral atlántico, y parte de ellas fueron afectadas por los huracanes. - 59 % de las mipymes del país estaban paralizadas y reportaban pérdidas económicas producto de la pandemia de covid-19.

Sin esperanzas

“Es una lápida para el sector, no hay esperanzas en que se puedan tomar correctivos, si no se pudieron tomar durante la pandemia, no esperamos que se puedan lograr para Eta e Iota”, dijo Menotti Maradiaga, presidente de la Federación de Cámaras de Comercios de Honduras (Fedecamaras).

Maradiaga manifestó que para la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme) que vivían del día a día los fenómenos tropicales los vinieron a sepultar.

El representante de las mipymes planteó al Gobierno lo mismo que han solicitado durante la pandemia: “Pedimos una condonación de los impuestos municipales y los del Gobierno porque será imposible que las empresas que han estado cerradas durante la mayor parte del año puedan pagar impuestos”, dijo Maradiaga. Al igual que Menotti, Sikaffy también pidió en redes sociales que el Gobierno trabaje para aliviar la carga tributaria.