Messi fue cuestionado por su edad y su respuesta causa revuelo a nivel mundial

Lima, Perú.

Lionel Messi lideró la victoria de 2-0 de la selección de Argentina frente a Perú en duelo correspondiente a la cuarta jornada de las eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial de Catar,

Tras el final del partido, el astro argentino fue abordado por la prensa peruana y para su sorpresa se le cuestionó su edad, en una interrogante que no fue bien vista por el crack del FC Barcelona.

"Una última cosa. Escuché mucha prensa argentina en la última semana. Y hay muchos matices. Algunos dicen que Argentina intenta, pero Messi de repente retrocede demasiado para llevar la pelota. Y se comenta que no es tan chico como cuando tenía 25 años. De repente no. ¿Tú cómo te sientes y qué le quieres dar a la Selección Argentina?", fue la larga y sorprendente consulta de un periodista peruano para cerrar la nota con "La Pulga".

Tras dicha consulta, Messi no amagó y le dejó un par de comentarios: "Siempre que vengo acá es porque intento dar el máximo, porque me siento capacitado para poder hacerlo, poder seguir ayudando a este grupo, y poder seguir peleando por la camiseta", comenzó diciendo.

Y añadió: "Me siento bien y si el técnico decide que esté, voy a estar y si no, no. Pero me siento bien para seguir trabajando, seguir viniendo con el grupo y sumando partidos y victorias como éstas".

Victoria clave ante los peruanos

Con Messi manejando los hilos y buscando permanentemente su gol, Argentina se impuso 2-0 a Perú en Lima este martes en partido disputado en el estadio Nacional que cerró la cuarta fecha de la clasificatoria sudamericana al Mundial de Catar-2022.

Los goles de la Albiceleste fueron anotados por Nicolás González a los 17 minutos y Lautaro Martínez a los 28.

Con este resultado, Argentina sumó 10 puntos para ser segundo en la clasificatoria que lidera Brasil con 12 unidades.

Perú, por su parte, tiene apenas uno y es penúltimo en la tabla, por encima de la colista Bolivia que marcha con los mismos puntos pero con peor saldo de goles.