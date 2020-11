Hoy en la noche caen en La Mosquitia las primeras lluvias de Iota

Tegucigalpa, Honduras



Las bandas nubosas con lluvias del huracán Iota, de categoría 1, se presentarán esta noche en La Mosquitia, confirmó Juan José Reyes, jefe del Comité de Alerta Temprana, de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).



Se emitió alerta roja para todo el país por tiempo indefinido, a partir de las 12:00 del mediodía debido a la onda tropical que luego se convirtió en la tormenta tropical Iota y que llegaría a Honduras el lunes próximo convertido en un huracán de categoría 4.



En ese sentido, Reyes reiteró que “esperamos que las bandas nubosas que se extienden a varias decenas de kilómetros podrían entrar al territorio hondureño esta noche por La Mosquitia”.

“De igual manera, proyectamos que mañana el centro de ese huracán estaría ingresando al país por la zona oriental”, dijo tras aclarar que el centro de la tormenta es sólo un punto de referencia”, dijo.



“Lo que debemos tener en cuenta son sus bandas que traen humedad al tocar tierra por lo tanto eso comenzará el día de hoy cerca del Cabo de Gracias a Dios y poco a poco va a ir aumentando”, agregó.



“Es posible que para mañana en la noche las bandas del huracán hayan afectado totalmente el departamento de Gracias a Dios, gran parte de Colón y Olancho, así van a ir ampliando su radio de acción hasta convertirse en las próximas horas en huracán categoría 2 y después categoría 3”, señaló.



“Pero a medida que entre a tierra, el fenómeno se va a ir degradando, porque su mayor fuente de energía la recibe del mar, pero a pesar que se debilite, no hay que bajar los brazos porque sigue siendo un ciclón muy peligroso”, advirtió.



“Es más como depresión tropical puede generar mucho más lluvia y se vuelve más lento el tiempo de traslación de un sistema a otro, asi que las alarmas y las alertas están emitidas y esperamos que la población las acate para evitar problemas mayores”, aseguró el analista.



“Lamentablemente la ruta de los dos últimos huracanes al ingresar a Honduras ha sido por el oriente, pero hay que tenerle cuidado no al centro de los mismos sino que a sus bandas por lo que Trojes recibirá fuertes precipitaciones y el resto de El Paraíso”, según el funcionario.



“Las lluvias continuarán por todo el país y el centro, como Tegucigalpa, no será la excepción, por lo que ya se habló con las autoridades del Comité de Emergencia Municipal (Codem) para que tomen las previsiones del caso en cuanto al riesgo de los deslizamientos y las inundaciones”, finalizó.