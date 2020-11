Eta golpeó a 30 comunidades del Distrito Turístico Joya de los Lagos

Santa Cruz de Yojoa, Honduras.

La depresión tropical Eta en su paso demoledor por Honduras también golpeó a 30 comunidades del Distrito Turístico Joya de los Lagos, donde dejó destrucción e inundaciones.

Una de las localidades que más sufrió los embates del fenómeno natural fue la aldea Las Quebradas Miraflores de Santa Bárbara, ya que un enorme alud de tierra destruyó cinco viviendas.

Parte de la localidad de Peña Blanca también fue afectada al resultar inundadas más de 20 casas en el barrio Los Castellanos que todavía están bajo el agua.

En la aldea Las Quebradas, además de las casas destruidas, las lluvias dañaron casi la totalidad de las viviendas y quedaron damnificadas 75 familias.

Juan Domínguez, quien perdió su casa con el derrumbe, dijo que gracias a Dios no murieron soterrados, pero sí perdieron todas su cosas. Indicó que el derrumbe fue a eso de las 11:00 am del miércoles de la semana pasada. “Solo escuchamos el estruendo y se vino la tierra y en segundos soterró las viviendas”, relató Domínguez. Francisco Rivera, vicepresidente del patronato de la comunidad, dijo que el terreno que es bastante alto no soportó la carga del agua y se deslizó.

Indicó que por la fuerza con que bajó la tierra se esparció con fuerza en la aldea y provocó daños en todas las casas, pero gracias a Dios no hubo fallecidos. El dirigente comunal dijo que la aldea Las Quebradas fue declarada zona inhabitable porque está en un área de alto riesgo. “Como comunidad ya estamos gestionando un terreno para trasladarnos y buscaremos el apoyo de las autoridades. A las personas de buen corazón que han estado desde el principio apoyándonos les agradecemos”, dijo Rivera.

El coordinador del Distrito Turístico Joya de los Lagos, Stephen Youngberg, informó que en Santa Cruz de Yojoa resultaron afectadas las comunidades de Los Naranjos, Buenos Aires y los campos bananeros y una 650 familias resultaron damnificadas. Las inundaciones además provocaron grandes pérdidas en la agricultura porque destruyeron las plantaciones de banano, yuca y los granos básicos se perdieron todos.

Youngberg dijo que unas 30 comunidades del Distrito Turístico Joya de los Lagos resultaron afectadas por las lluvias generadas por Eta.