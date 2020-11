Aprobarán a alumnos afectados por la tormenta Eta

TEGUCIGALPA.

Los estudiantes de los tres niveles educativos que han resultado afectados por la tormenta tropical Eta serán promovidos al siguiente grado, aunque no hayan logrado el nivel satisfactorio,informó a LA PRENSA la viceministra de Educación, Gloria Menjívar.

La funcionaria indicó que debido a que muchos alumnos afectados no pueden seguir con las actividades académicas que estaban planificadas ya se giraron lineamientos a los directores departamentales y municipales para aprobar a los que están damnificados.

A ellos se les dará apoyo en temas socioemocionales y de bioseguridad durante los meses de diciembre y enero.

De acuerdo con los datos de Visión Mundial, de 43,899 personas damnificadas en albergues el 40% son menores; es decir, unos 17,560.

Este grupo de niños se aloja abajo del puente de la 27.

Siguen los no afectados

Quienes no fueron afectados por las lluvias y no lograron ingresar de manera regular a las clases virtuales, así como los que no alcanzaron los niveles necesarios para aprobar el año, seguirán con la estrategia que la Secretaría tenía planificada, que son los campamentos lúdicos y el proyecto de voluntariado Toma mi mano.

Claves 1- Las iniciativas de la secretaría de Educación se desarrollarán durante diciembre y enero a través de profesores voluntarios; ya hay unos 3,000 docentes inscritos.



2- Los campamentos lúdicos estarán enfocados en que los estudiantes aprendan habilidades para la vida.



3- Este año, el sistema educativo público registró 1.8 millones de alumnos matriculados.

En estas iniciativas podrán participar los alumnos que se matricularon este año y no pudieron entrar a clases debido a la falta de acceso a internet.

“La Secretaría va a tener la oferta para que ellos pudiesen ingresar tanto los que estaban matriculados como los que no fueron matriculados; es decir, que tienen la oportunidad de insertarse a estos campamentos, el tema es que los campamentos van a ser exclusivamente para aquellos que no tienen ningún problema de vincularse al sistema, o sea, que no fueron damnificados por Eta”, explicó la funcionaria.

“Hay un plan estratégico de 2021 hasta 2023 para recuperación de aprendizajes, reforzamiento y nivelación a todos los estudiantes que perdieron durante la pandemia”, manifestó.

En cuanto a los alumnos de último año, los lineamientos establecen que aquellos que lograron realizar un 50% del Trabajo Educativo Social y de la práctica serán aprobados. Expertos indican que matrícula para 2021 será menor.