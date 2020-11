Presidente salvadoreño Nayib Bukele confirma que no vendrá a Honduras

San Pedro Sula, Honduras

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó este martes que no tiene planeado visitar las zonas afectadas por la tormenta Eta en el Valle de Sula, pero sí está pendiente de la situación de los hondureños afectados.



"Me informan qué hay mucha gente en las afueras del Estadio Rubén Deras, en Honduras, esperando que llegue. Me encantaría ir, la energía de mis hermanos hondureños contagia a cualquiera. Pero no sé de donde salió esa información. No tenemos ningún evento planificado en Honduras", escribió en su cuenta personal de Twitter.

Desde hace dos días en las redes sociales circula la supuesta llegada del presidente Bukele al municipio de Choloma, Cortés, una de las zonas más afectadas por Eta.



Los mensajes y publicaciones a través de WhatsApp y redes sociales señalaban que el gobernante salvadoreño llegaría al municipio de Choloma (uno de los puntos afectados por Eta) en horas del mediodía de este miércoles, sin embargo, fuentes de Gobierno descartaron su ingreso al país.

Más temprano, LA PRENSA consultó con funcionarios salvadoreños que radican en Honduras, al igual que con el equipo de prensa del gobierno del presidente Bukele, quienes aseguraron que hasta ahora no hay una comunicación oficial que indique que el mandatario pretenda venir a Honduras.

Una fuente de Cancillería hondureña también descartó la presencia del presidente Bukele, lo mismo informó el personal del Instituto Nacional de Migración (INM), ya que muchos hondureños suponían que Bukele no entraría a nuestro país en condición de presidente, sino como ciudadano común.

Cabe mencionar que los viajes de los jefes de Estado o presidentes son acontecimientos de relevancia que requieren complejos y rigurosos preparativos. Estos deben de ser coordinados y supervisados con detalle y esmero por parte de las embajadas para asegurarse que las visitas transcurran con fluidez y se alcancen los resultados anhelados.

Agustín Chacón, viceministro de Gobernación de El Salvador, explicó que "el presidente Nayib Bukele está está muy interesado en mandar ayuda al pueblo hondureño, como saben hace dos días se hizo el envío de 30 mil paquetes de víveres para ser distribuidos a las zonas y a las familias más afectadas por la tormenta Eta".

También aseguró que "él -Bukele- está siempre pendiente de las familias afectadas hondureñas para mandar toda la ayuda y la cooperación que se pueda. Él está actualizado con las labores que se están realizando hora por hora aquí en el municipio de Choloma".

Ayuda humanitaria

El Salvador inició desde el domingo el envío de alimentos para los miles de damnificados que dejó el ciclón Eta en Honduras. La ayuda humanitaria que El Salvador ha enviado para los damnificados que dejó la depresión Eta en el norte de Honduras la semana pasada comenzará a ser entregada este martes.

El ingreso de los camiones con la ayuda enviada por el Gobierno que preside Nayib Bukele fue aplaudido por pobladores de las comunidades por las que cruzaron desde el occidente del país hasta la ciudad de San Pedro Sula, la segunda más importante de Honduras y una de las regiones más afectadas por las graves inundaciones que dejó Eta.

