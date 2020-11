Romell Quioto cuenta el drama que vivió por su mamá durante la tormenta Eta

Washington, Estados Unidos.

Romell Quioto vivió una noche muy emotiva, anotó el gol de la victoria de su equipo el Impact Montreal sobre el DC United (2-3) y le dio la clasificación a los playoffs de la Mayor League Soccer (MLS) estadounidense.

En la celebración, Quioto pidió la bandera de Honduras para dedicarle el tanto al pueblo catracho por el desastre que causó el devastador paso de la depresión tropical Eta. El delantero se emocionó en el festejo y fue felicitado por sus compañeros.

"Muy contento por la clasificación, muy orgulloso de este grupo, de este club, lo peleamos hasta el final y hemos logrado un objetivo que era muy importante para nosotros", empezó diciendo Quioto en la conferencia de prensa.

SU MAMÁ

Quioto apareció en la comparecencia con la bandera de las cinco estrellas, acordándose de sus compatriotas, y además reveló que pasó días de mucha preocupación al no saber nada de su madre durante la trayectoria de Eta por territorio hondureño.

"Bastante triste por la situación que se vive en el país en estos momentos, estuve preocupado porque no podía hablar con mi mamá, estuve como cuatro días sin hablar con ella, fue bastante duro porque el partido (vs DC United) ya se presentaba, entonces, gracias a Dios a tiempo logré hablar con ella y me pude sentir más tranquilo", contó.

SU GOL

La celebración de Romell Quioto tras su gol ante el DC United.

'El Romántico' marcó en el minuto 88 con un disparo de derecha el gol que dio el triunfo al Impact Montreal y el boleto a los playoffs, donde enfrentarán al New England Revolution.

"Al momento del gol sentí mucha satisfacción, ya me había preparado para este momento, había pedido que me consigueran la bandera por si anotaba, tenía la fe de que lo íbamos a lograr, a ganar y gracias a Dios se nos dio, porque se que mi país está pasando una situación muy difícil y pues ellos están en mi mente, no me puedo olvidar de ellos", dijo.

AGRADECIDO

Quioto ha forjado una gran amistad con el español Bojan Krkić, exjugador del FC Barcelona, y le agradeció el apoyo que le ha brindado tanto en esta situacion que vive el país y desde su arribó a Canadá.

"Agradecerle también a todos los compañeros que han sabido de la situación, que me han estado apoyando, me han estado dando fuerza. Agradecerle a Bojan (Krkić) también por sus palabras, ha sido un gran compañero al igual que todos los demás, desde mi llegada acá me ha apoyado mucho", comentó sobre el español.

Por último, dio a conocer la importante para él de esta anotación que hizo ante el DC United. "Se viven unos días bastantes duro, uno trata de ser muy fuerte, de que no se me note que estoy triste, cuando voy a entrenar trato de hacerlo con mucha alegría, siempre con la misma intensidad y a la hora de los partidos trato de olvidarme un poco de la situación, pero también tengo en cuenta que tengo que luchar, sacrificarme porque tengo gente que me está viendo, estoy representando un país y sin duda alguna este uno de los goles, podría decir, más importante para mi carrrera".