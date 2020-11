Honduras: Se necesitan psicólogos en albergues para atender a damnificados por Eta

San Pedro Sula, Honduras.

El daño de la depresión tropical Eta en Honduras no solamente se trata de pérdidas materiales, si no que también ha afectado fuertemente la salud emocional de los menores y adultos que sobrevieron a este catástrofe.



En los diferentes albergues en los que se encuentran decenas de familias damnificadas, voluntarios reportan que muchos menores no quieren comer y no puede dormir tras haber sido víctimas de este fenómeno climático.



En redes sociales se han viralizado las solicitudes apelando al voluntariado de los profesionales en esta rama de la salud.

Además lea: Mapa de albergues para damnificados por ETA en Honduras



Varios ya han dicho presente y se encuentran brindando servicios de manera gratuita en los albergues, pero aún se necesitan más psicólogos.





Cabe mencionar, que muchos de estos menores aún no encuentran a sus padres situación que impacta aún más en su salud emocional.



Por su parte, el Equipo Hondureño de Acompañamiento Psicosocial (EHAPS), también ha iniciado una campaña de recolección de datos para cuidar la salud emocional de los profesionales de esta rama que están brindado su servicio en los albergues, llamada ¿Quién cuida de los cuidan?



"Estamos realizamos este ejercicio diagnostico que nos permita identificar a colegas que pudieran necesitar algún tipo de acompañamiento, nos comprometemos que su información será manejada con confidencialidad y esperando propiciar un espíritu de solidaridad gremial", detallan.

Para accesar solo necesita ingresar a este link.