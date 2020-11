Consejos para la familia de cómo actuar ante la llegada de un huracán o tormenta tropical

SAN PEDRO SULA.

Los huracanes ocasionan lluvias torrenciales, vientos fuertes y marejada ciclónicas a medida que se acercan a la costa. Los huracanes pueden ser muy peligrosos. La mayoría de muertes relacionadas con huracanes son provocadas por las inundaciones. Es importante saber qué hacer en caso de que un huracán se acerque.

¿Qué puedo hacer para prepararme en caso de huracán?

Además de completar los 4 pasos para mantenerse a salvo durante un desastre, haga lo siguiente:

-Tenga en casa un abastecimiento de alimentos y agua para una semana (además de provisiones para tres días de su Lista de provisiones para un desastre).

-Instale protección en las ventanas, puertas corredizas y puertas del garaje.

-Siga las indicaciones establecidas en caso de desastres si vive en una zona propensa a las inundaciones.

-Pida a un ingeniero que revise su casa y le indique cómo hacerla más resistente al viento.



Vigilancia y advertencias

El Servicio Nacional del Clima emite una alerta de huracán cuando hay condiciones de amenaza de huracán en las próximas 24 a 36 horas. Una advertencia de huracán se emite cuando se esperan condiciones de huracán en 24 horas o menos. Es importante seguir las instrucciones de los oficiales del orden público y del gobierno. Si se le ha pedido evacuar, por favor salga de la zona de acuerdo con las instrucciones que le han proporcionado.



Qué hacer durante una alerta de huracán

-Escuche los reportes de huracanes en los informes del tiempo en un televisor o radio que funcione con pilas o baterías. Los huracanes pueden cambiar de dirección, velocidad e intensidad de manera muy repentina, así que manténgase al corriente.

-Revise su lista de provisiones en caso de desastres y obtenga cualquier artículo que le haga falta, si es posible.

-Llene el tanque de gasolina de su vehículo.

-Entre a la casa objetos que están en exteriores como muebles para el jardín, juguetes y plantas colgantes.

-Corte cualquier rama débil de los árboles o arbustos.

-Cierre y proteja con tablas las ventanas y puertas corredizas. Las persianas permanentes son la mejor protección. Un método de bajo costo es colocar paneles de contrachapado.

-Ajuste el refrigerador y el congelador a las temperaturas más altas. Ábralos sólo cuando sea necesario.

-Apague los tanques de gas propano. Apague los servicios públicos si las autoridades lo indican.

-Guarde objetos de valor y documentos importantes en una caja de seguridad en el piso más alto de su casa.

-Revise su plan de evacuación.

-Elija dos lugares para encontrarse con su familia en el caso de que estén separados.

-Decida a dónde ir y qué ruta tomar para ir allá.

-Traiga la lista de provisiones de emergencia

-Mantenga una lista de teléfonos y números de emergencia.

-Haga planes por anticipado para su mascota.

Qué hacer durante una advertencia de huracán

-Escuche la radio o vea la televisión que funcionan con baterías o pilas o un teléfono inteligente para recibir instrucciones oficiales y actualizadas.

-Evacúe si se le indica. Lleve el Kit de provisiones para desastres y diríjase a un refugio o al hogar de contacto de su familia. Llame a su contacto fuera de la ciudad para que alguien sepa a dónde se dirige.

-Cierre todas las puertas interiores y asegure y refuerce las puertas exteriores.

-Tenga a mano un suministro de linternas y baterías/pilas adicionales. Use linternas en lugar de velas o lámparas de keroseno.

-Guarde agua potable en tinas de baño, lavamanos y botellas plásticas limpias.

-Si no hay electricidad, desconecte los aparatos más grandes para reducir la sobretensión cuando se restablezca el servicio.

-No se deje engañar por el tranquilo “ojo” de la tormenta. La peor parte sucede una vez el ojo pasa y los vientos soplan desde la dirección opuesta.

-Esté alerta a las inundaciones. Si está conduciendo y llega a una carretera inundada, regrese y diríjase a otro camino. Si está atrapado en una carretera inundada y el nivel de agua se eleva, salga del vehículo y busque un terreno más elevado.



Qué hacer después de un huracán

-Continúe escuchando la radio local para obtener información.

-Si fue evacuado, regrese a casa sólo después de que las autoridades le digan que es seguro.

-Aléjese de las inundaciones.

-Ayude a quienes pueden necesitar asistencia especial y proporcione primeros auxilios cuando sea apropiado.

-Manténgase en tierra firme y evite las áreas de desastre.

-Evite las líneas eléctricas sueltas o descolgadas y repórtelas a la empresa de electricidad, a la policía o al departamento de bomberos.

-Entre a su casa o a cualquier edificio con precaución.

-Use zapatos resistentes y no entre si hay agua alrededor del edificio.

-Use linternas para examinar paredes, pisos, puertas, escaleras y ventanas. Inspeccione si los cimientos tienen grietas y asegúrese de que el edificio no está en peligro de colapsar.

-Busque peligros de incendio como circuitos eléctricos llenos de agua o calderas y aparatos sumergidos.

-Revise si hay fugas de gas. Si siente olor a gas o escucha un siseo, abra una ventaja y salga inmediatamente. Apague el gas en la válvula principal exterior y llame a la compañía de gas desde la casa de un vecino.

-Busque daños en el sistema eléctrico. Si ve chispas o cables deshilados, desconecte la electricidad en la caja de fusibles o interruptor principal. Si debe pararse sobre agua para llegar a la caja de fusibles o interruptor de circuitos, primero llame a un electricista para pedirle asesoría.

-Revise si hay daños en las aguas cloacales o tuberías de agua. Si cree que las tuberías de las aguas cloacales están dañadas, no use el inodoro y llame a un plomero. Si las tuberías de agua están dañadas, no use el agua del grifo y llame a la compañía de suministro de agua.

-Tenga cuidado con los animales, especialmente serpientes venenosas que pueden haber entrado al edificio con las aguas de la inundación.

-Tome fotografías de los daños para los reclamos del seguro.

-Evite beber o cocinar con agua del grifo hasta que las autoridades de su localidad le indiquen que no está contaminada.

-Abra ventanas y puertas para ventilar y secar su casa.

-Use el teléfono solo para llamadas de emergencia.