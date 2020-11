El Tribunal de Cuentas remite a la PGR auditoría penal realizada a Invest-H

Tegucigalpa, Honduras.

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) remitió a la Procuraduría General de la República (PGR) el informe de auditoría especial realizado a Invest-H por la compra de los hospitales móviles y ventiladores mecánicos durante la pandemia del covid-19.

La auditoría servirá como sustento documental a la Procuraduría al momento de emprender una demanda, especialmente contra la empresa Elmed Medical System, proveedora de los siete hospitales móviles.

La colaboración se ofrece a la Procuraduría, “dada la importancia de la lucha coordinada contra la corrupción que como entidades nos corresponde realizar”, señala el oficio que fue firmado por Ricardo Rodríguez, magistrado del TSC.

Aunque no es obligación del TSC remitir el expediente, se determinó poner en conocimiento de la PGR los hallazgos encontrados en la auditoría especial que se practica a Inversión Estratégica de Honduras. Este mismo informe fue remitido al fiscal general Óscar Chinchilla el 14 de octubre.

Obstáculos

Uno de los principales obstáculos que tiene la PGR para emprender una demanda internacional contra el señor Axel López, representante de Elmed Medical System, es la ausencia de un contrato firmado entre él y Marco Bográn, exdirector de Invest-H.

A mediados de octubre, Invest-H remitió a la PGR información sobre las especificaciones de los hospitales móviles.

No obstante, la PGR comunicó que “en la información recibida, Invest-H no adjuntó el contrato de la compra; de no existir este, las obligaciones de las partes serán las estipuladas en las órdenes de compra”.

Los interventores han reconocido que “la empresa encargada de la instalación de los hospitales carece de la documentación que acredite como representante del proveedor en la república de Honduras”.

También han dicho que devolverán equipo usado o en mal estado de hospitales móviles, de los cuales solo funciona uno.