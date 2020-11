Esperan que vacacionistas en Honduras usen mascarilla

San Pedro Sula, Honduras.

Los principales destinos turísticos de playa del litoral atlántico reforzaron en los últimos días todas las medidas de bioseguridad para atender a los hondureños que vacacionarán durante el feriado de la Semana Morazánica después de medio año de confinamiento.

Restaurantes y hoteles de Omoa, Puerto Cortés, Tela, La Ceiba y Trujillo, que han iniciado operaciones paulatinamente dentro de la reapertura gradual, adquirieron más mascarillas, gel desinfectante, recibieron capacitaciones y algunos de ellos también les practicaron pruebas de detección de covid-19 a sus empleados.

En Tela, por ejemplo, los propietarios y empleados de negocios afiliados a la cámara local de turismo, con el apoyo de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), por medio del proyecto Transformando Sistemas de Mercado, recibieron capacitaciones para volver a ofrecer los servicios bajo las nuevas condiciones que impone la pandemia.

LEA: Carreteras serán vigiladas por más de 37,000 personas en feriadón

“El destino se ha venido preparando en bioseguridad y recibiendo capacitaciones para elevar los estándares y ofrecer un servicio seguro a nuestros visitantes. Esperamos repuntar económicamente en la Semana Morazánica, pero sobre todo con salud; que las personas vengan y tengan un tiempo de esparcimiento, que la economía se reactive aunque sea un poco a final de año y todos puedan regresar a casa con salud”, dijo Marco Reyes, presidente de la Cámara de Turismo de Tela.

En este municipio, adonde suspendieron operaciones los reconocidos hoteles Telamar e Indura, los establecimientos turísticos que mantienen abiertas sus puertas instan a los visitantes a que respeten las normas de bioseguridad. Insisten, principalmente, en que deben usar mascarilla y mantener el distanciamiento social de dos metros para evitar que el país vuelva a un nuevo toque de queda por rebrotes de coronavirus.

En Omoa, Tela y La Ceiba, en octubre, los propietarios de hoteles y restaurantes realizaron nuevas inversiones para acondicionar, reparar o remozar las instalaciones de sus establecimientos.

“Esto es de responsabilidad compartida: como prestadores de servicios debemos tener todos los protocolos de bioseguridad listos y el visitante debe cumplirlos porque la pandemia no está de vacaciones”, dijo Reyes, propietario de Hotel y Cabañas Playa Caribe.

Los empresarios locales esperan que a partir de este día, si no se forma la tormenta tropical Eta en el Caribe, comenzarán a llegar los vacacionistas a los más de 30 hoteles que en el último mes registraron un alza en el nivel ocupacional que desde marzo a agosto se mantuvo en cero.

“Estamos llenos, estamos felices por nosotros y por nuestros empleados y por los compromisos pendientes que tenemos. Estamos felices; pero al mismo tiempo estamos preocupados por lo que pueda venir. Todas las cabañas y todos los hoteles de Tela están llenos. Estamos alegres y vamos a recibir a todos los turistas con todas las medidas de bioseguridad. Esperamos que ellos también vengan con sus mascarillas”, dijo François Ligeard, regidor municipal y propietario de Posada del Mar.

Según Ligeard, “los hoteles ya tienen reservaciones para toda esta semana y hasta para fin de año”. Esto es porque “el Hotel Villas Telamar está cerrado y los hoteles pequeños deben absorber a esa clientela”.



Omoa

Al igual que en Tela, los empresarios del turismo de Omoa están preparados; sin embargo, advierten que no permitirán el ingreso en los establecimientos a las personas que no lleguen protegidas con mascarillas y no cumplan con el distanciamiento social.

“Contamos con todas las medidas de bioseguridad para atenderlos de la mejor manera posible. Los restaurantes y hoteles nos hemos capacitado y sabemos que estamos en una nueva etapa en medio de la pandemia. A todos nuestros colaboradores les mandamos a hacer la prueba del hisopado para que sepan nuestros clientes que las personas que los atenderán están libres de covid-19. Esperamos que los clientes cumplan con las medidas que exige Sinager, como el uso de la mascarilla”, dijo Rosa Brocato, presidenta de la Cámara de Turismo de Omoa y propietaria del restaurante Scapate.

Omoa, Puerto Cortés y Tela son los tres destinos de playa más cercanos para los sampedranos.

Los restaurantes de este municipio, los cuales se enorgullecen de ofrecer la mejor gastronomía del mar, mantienen los precios igual que antes de la pandemia para que las familias de las ciudades cercanas, como San Pedro Sula, viajen a comer mariscos y regresen a sus hogares el mismo día.

En la última semana, la Municipalidad envió cuadrillas a las playas a retirar los desechos de plástico que llegaron desde Guatemala a través del río Motagua con las primeras lluvias del invierno.



Trujillo y La Ceiba

Los propietarios de unos 30 hoteles y 35 restaurantes de Trujillo, un destino visitado más por los habitantes de la zona central de país, esperan recuperarse económicamente esta semana “después de un golpe horrible recibido por la pandemia”, dijo Claudia Madrid, expresidenta de la Cámara de Turismo de Trujillo y ahora tesorera de la Cámara de Comercio e Industria de esa zona.

“Estamos listos con las medidas de bioseguridad para recibir con los brazos abiertos a las personas que nos visiten. Esta semana es una oportunidad para que los hondureños puedan recrearse y para que los restaurantes y hoteles, que en Semana Santa perdieron dinero se recuperen”, explicó.

En Omoa, Tela y La Ceiba, en octubre, los propietarios de hoteles y restaurantes realizaron nuevas inversiones para acondicionar, reparar o remozar las instalaciones de sus establecimientos.

En La Ceiba, los dueños de hoteles y restaurantes aguardan con entusiasmo la llegada de vacacionistas porque, según ellos, aumentarán el consumo en Atlántida, cuya economía depende en un 40% del turismo.

“Hemos estado trabajando para que la economía tenga un respiro en este feriado. Los restaurantes y los hoteles, los cuales han sido los últimos en abrir, han recibido capacitaciones de bioseguridad de parte de la Cámara. El turismo aporta unos 200,000 empleos en todo el litoral, los cuales debemos cuidar”, dijo Raúl Ponce, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida.

Ponce refirió que la Municipalidad de La Ceiba eliminó la ley seca y ampliará el horario nocturno en estos días; no obstante, las discotecas no estarán abiertas.