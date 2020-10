"Fue un error lingüístico", afirma catedrático de la Unah que llamó "maricones" a sus alumnos

Tegucigalpa, Honduras.

"Todos somos humanos e incurrimos en errores al hablar, especialmente cuando estamos molestos", dijo el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) Edgardo Rodríguez, recientemente envuelto en polémica por un video en el que fue captado llamando "maricones" a sus alumnos durante la clase virtual que imparte.

El docente dijo en un medio de comunicación qué fue lo que le llevó a dirigirse de esta manera a sus estudiantes, quienes lo grabaron y luego difundieron las imágenes.

"Cometí un error lingüístico al utilizar ese término, que ha ofendido y molestado a muchas personas. Mis malas expresiones fueron producto de un momento de ofuscación, de molestia, por la actitud confrontativa y de denuncia contra mí de tres estudiantes. Ellos denunciaron ante mi jefe una actividad de la clase que yo no le vi ningún peligro, pero que ellos la consideraron peligrosa", comentó en el sitio tunota.com el catedrático.

Además lea: Catedrático de la Unah llama "maricones" a sus alumnos durante clase virtual



Rodríguez organizó una actividad presencial, para la clase de ciencias sociales, y los alumnos no estaban de acuerdo por la crisis sanitaria que se vive.

Según el catedrático ya se disculpó con sus estudiantes y afirmó que esta situación no volverá a repetir. "Yo pido disculpas públicas, ya lo hice con mis alumnos, ellos me han disculpado y pues ahora quiero pedirles disculpas a todos los hondureños que se hayan sentido ofendidos o afectados por mis expresiones".

Además hizo hincapié en que nunca ha tenido denuncias previas por este tipo de situaciones, como se ha dicho en redes sociales. "Nunca he tenido reclamos ante las autoridades por malos tratos a estudiantes".

El video

En el video que se viralizó Rodríguez trata de "maricones" y "niñitas" a los alumnos que se niegan a asistir a la actividad organizada por él.

"Me fueron a sapear con mi jefe...ubíquense en el sentido de que quieran ser más listos que el profesor, no lo son, es bien difícil y no porque yo sepa más, estoy más viejo que ustedes, he vivido más que ustedes, tengo 25 años de dar clases en la universidad, y sé cómo piensan, cómo caminan, cómo hablan y cómo escriben ustedes", dijo.

El video llegó hasta las máximas autoridades de la Unah quienes informaron que se tomarán las medidas administrativas y académicas que dice la ley.