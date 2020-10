Madre de Enoc le envía mensaje a Juan Orlando Hernández

España.

Karina Chinchilla, madre de Enoc, le envió un mensaje al presidente Juan Orlando Hernández a través de las redes sociales para exigir respuestas, pues ya suman diez meses desde que su hijo de 12 años desapareció en Honduras.

Sentada en un sillón y con varios carteles con diferentes frases, la madre hondureña no pierde la esperanza de encontrar a su amado hijo.

"Señor presidente si pagamos nuestros impuestos para la seguridad, entonces por qué no nos demuestra que esa seguridad existe", escribió en un cartel Chinchilla.

Además, señaló "no guardaremos silencio hasta ser escuchados y tener a Enoc, pedimos a toda la población en general no nos cansemos de buscar y compartir esta noticia no nos cansemos de orar hasta ver el milagro realizado en nuestro pequeño Enoc".

La madre del menor, desaparecido hace 10 meses, clama ayuda al Gobierno.

La angustiada madre señala que "si la justicia existe tiene que ser para todos, nadie puede quedar excluido de lo contrario ya no sería justicia, sin importar apellidos y clase social", expuso Chinchilla.

Enoc Misael Pérez, de 12 años, llegó a su natal Tela el 18 de noviembre de 2019 para pasar vacaciones y fiestas navideñas en Honduras; sin embargo, el 2 de diciembre desapareció después de que el domicilio de su abuelo fuera invadido y lo secuestraran a él y a su cuidadora, que en esos momentos se encontraban en una vivienda contigua.

Días después aparecieron muertos su niñera, su abuelo y un tío, pero de Enoc Misael no se volvieron a tener noticias.

Por este caso hay un hombre detenido, se trata de una persona de "confianza" que trabajaba con el abuelo del niño y era muy cercano a la familia.

La madre de Enoc se fue de regreso a España en marzo para intentar obtener más ayuda y poder dar con el paradero de su hijo.

Chinchilla afirma que vive sufriendo y que siempre se cuestiona por qué mandó a su hijo de viaje. "Es la decisión más horrible que he tomado en mi vida".