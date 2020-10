"Trago de la muerte": bebe en velorio de tres amigos y muere

Pablo Villanueva

CHOLOMA.

Juan Nolberto Iraeta García (de 41 años) no creyó que el “guaro de la muerte” le quitara la vida a sus tres amigos en la aldea Monterrey y luego de asistir a sus velorios quiso seguir bebiendo las botellas de licor adulterado y eso lo mató ayer.

Pese a las advertencias de su familia, Juan Nolberto, quien residía en esa aldea en los bajos de Choloma, salió de su casa el martes y se compró dos octavos del mortal guaro.

Jorge Sánchez.

Eso sucedió mientras la Policía Municipal, Bomberos, Fiscalía y otras autoridades montaban operativos para decomisar las botellas falsificadas del licor Dominó.

En uno de los expendios de bebidas de la comunidad seguían vendiendo el licor sin importarles la muerte de los vecinos.

Wilmer Alfredo Iraeta, hermano de Juan Nolberto, relató que su madre le había dicho que no tomara porque el guaro estaba envenenado, pero no les hizo caso.

La mañana del martes, después de tomarse el licor, Nolberto comenzó a llorar, vomitar, se quejaba del dolor, le dolía el pecho y la espalda.

15 personas han muerto, entre ellas una mujer, y según los resultados de la autopsia ingirieron alcohol metílico o industrial que les causó graves daños a sus órganos.

“Lo llevamos en la noche al hospital, lo atendieron y luego lo corrieron, le dijeron que si había tomado guaro no podían hacer nada, hasta el guardia nos dijo que no perdiéramos tiempo”, contó el pariente.

Nelson Villeda.

Los médicos les dijeron a los familiares que tenían que llevar las muestras de sangre a una clínica privada para saber qué era lo que tenía y después de unas horas recibieron los resultados, pero el médico les afirmó que ya no podían hacer nada y que se lo llevaran a su casa.

Ayer a eso de las 3:00 am, Juan Nolberto caminaba con dolores fuertes en su casa, se quedaba sin visión y no reconocía a nadie de sus parientes. “Murió de un paro cardiaco, como nos había dicho el doctor del hospital”, lamentó su hermano.

Juan Carlos Martínez.

“Solo nos tocó verlo morir, él tomaba desde hace muchos años, pero tampoco queríamos que lo mataran con ese guaro que siguen vendiendo en la comunidad”, dijo otro de los parientes.

Juan Nolberto era amigo de Reyna García, Lucas Bustillo Ríos y de José Carlos Milla (de 68), quienes murieron en Monterrey después de ingerir el licor adulterado.

El guaro, vendido en botellas con etiquetas falsificadas de la marca Dominó, ha causado la muerte de 15 personas.

Cuatro murieron en Monterrey, ocho en Los Caraos, ambas de Choloma; dos personas en la aldea El Carmen, de San Pedro Sula, y un hombre en San Manuel, Cortés.

2 muertos reportados ayer en San Pedro Sula, uno en la tercera avenida del barrio El Centro y el otro por la línea del ferrocarril. Ambos por intoxicación alcohólica. Se investiga si fueron por guaro adulterado.

En la aldea Los Caraos murieron por intoxicación Jorge Sánchez (de 68 años), Neptalí Laínez (de 43), Juan Carlos Martínez (de 36), Arnol Castro (de 35), Nelson Villeda (de 32), Rigoberto Díaz (de 34), Oscar Daniel Cardona (de 36) y Wilfredo Pineda (de 49).

Arnold Castro.

Autopsias

El resultado de los análisis hechos a las muestras sacadas de los órganos de ocho de los cadáveres que fueron autopsiados revela que las personas ingirieron alcohol metílico (metanol). El alcohol metílico o industrial causó a las víctimas hemorragias cerebrales y en los pulmones, según los resultados de histopatología.

Rigoberto Díaz.

Pero la tragedia aún no termina para muchas familias, sobre todo en Los Caraos, donde Wilson Omar y su hermano Darwin Valentín Paz ayer por la tarde estaban con síntomas graves. “Anoche -martes- Wilson ya estaba muerto, sin respirar, ya no miraba y lo llevamos a hacer una oración y despertó, pero creímos que ya no sobreviviría”, señaló Omar Paz, padre de los dos muchachos.

Wilfredo Pineda.

Wilson ingirió dos vasos pequeños con jugo del “guaro de la muerte”, pues un amigo se los regaló cuando iba a visitar a un tío.

Las tres botellas de guaro que andaban regalando en la calle cerca de un campo de fútbol el domingo eran de Wilfredo Pineda, el malogrado dueño del expendio de bebidas, que dejó olvidadas en un bus; y uno de los que murió las tomó y luego regaló a sus amigos, uno de ellos Wilson Paz.

Este recordó que solo se tomó dos tragos en vasos pequeños y eso lo ha dejado por ratos inconsciente, con su visión borrosa y pasa la mayor parte del tiempo dormido porque siente calor en su cuerpo.

Las autoridades de Choloma y la Policía han decomisado alrededor de 600 botellas del licor Dominó, entre esas una parte embotellada con el alcohol metílico.