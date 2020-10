Catedrático de la Unah llama "maricones" a sus alumnos durante clase virtual

Tegucigalpa, Honduras.

"Me fueron a 'sapear' con mi jefe por la actividad del domingo", comienza diciendo molesto a sus alumnos el catedrático Edgardo Rodríguez de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en la clase de Sociología que imparte a través de Zoom.

El docente además llamó "maricones" a los estudiantes que lo reportaron con su superior por organizar una actividad presencial para el fin de semana.

"Miren jóvenes, yo sé lo que hago, yo sé dónde estoy parado, ubíquense. Ubíquense en el sentido de que quieran ser más listos que el profesor, no lo son, es bien difícil y no porque yo sepa más, estoy más viejo que ustedes, he vivido más que ustedes, tengo 25 años de dar clases en la universidad, y sé cómo piensan, cómo caminan, cómo hablan y cómo escriben ustedes", dijo Rodríguez sin saber que lo estaban grabando.

También agregó "hay aquí algunos haragancitos que van como niñitas a poner la queja", los cuales son alumnos de otra sección de sociología quienes lo denunciaron.



El catedrático les advirtió que él es más listo y que tenía todo fríamente calculado para el domingo, ya que incluso le había notificado a la policía.

'¿Ustedes creen que yo voy a dejar de hacer una cosa solo porque el mariconcito que fue a poner la queja dijo que estaba en riesgo su vida, que yo los estaba poniendo en riesgo?', continuó el docente.

El video ya circula en redes sociales y muchos se han mostrado indignados con la actitud del docente.