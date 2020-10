"Ahora sálvese quien pueda": Doctor Umaña, tras aprobación de libre circulación en Honduras durante el feriadón

San Pedro Sula, Honduras.

Indignados se encuentran los médicos de Honduras, asegura el presidente de la asociación de médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula, doctor Carlos Umaña, tras la aprobación de la libre circulación de personas en el país durante el feriado morazánico.

Este miércoles 28 de octubre, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager) anunció que durante el feriado del 4 al 8 de noviembre las personas podrán transitar sin restricciones por el territorio nacional a pesar que la pandemia del coronavirus todavía se encuentra activa en el país.

Umaña calificó como una "decisión macabra" el anuncio de soltar las restricciones de circulación por cinco días.

"Aunque digan que volverán a la circulación por dígitos después del feriadón, ya no tiene sentido porque en cinco días es suficiente para que el virus se propague", expresó el galeno.

Honduras registra hasta el momento 94,623 personas que han sido contagiadas por covid desde que se declaró emergencia nacional, de ellas, 2,639 han fallecido, según el último reporte de Sinager.

Umaña es consciente que parte de la población no ha respetado la circulación por dígito pero que la nueva medida solo "empeora las cosas".

"No hay mucho control (con el uso de dígitos) pero no es lo mismo que legalicen eso porque es una bomba de tiempo. La circulación por dígito de alguna manera disuade, pero cuando lo libera no hay restricción", añadió.

"Será una mescolanza de llevar y traer virus", sentenció.

Max Gonzales, nuevo ministro de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) sostuvo que "la población debe ser responsable a pesar de la libre circulación y sobre todo los lugares turísticos deben garantizar las medidas de bioseguridad durante el feriado morazánico".

Por su parte, el presidente de los médicos del IHSS en San Pedro Sula, lamentó nuevamente la situación.

"Yo no veo un buen panorama después del feriadón, aunque uno no quisiera, tenemos una tremenda incertidumbre. Ahora mejor sálvese quien pueda. Mientras Europa volvió a cerrar sus ciudades, nosotros le abrimos la puerta al coronavirus", cerró.

El feriado morazánico se consede en Honduras durante las primeras semanas de octubre, sin embargo, este 2020 por el coronavirus se pospuso para la primera semana de noviembre.

