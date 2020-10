El Merendón reabre sus puertas a los sampedranos

Redacción.

Los sampedranos que gustan de actividades como el senderismo, ejercicios de entrenamiento o caminatas al aire libre, ya pueden hacerlo en El Merendón, el sendero que conduce hasta el rótulo de la Coca Cola en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Este sitio natural estuvo cerrado por más de seis meses debido a la pandemia del coronavirus, pero ahora reabre sus puertas cumpliendo con las respectivas medidas de seguridad.

Se podrá ingresara El Merendón según el calendario de circulación asignado por Sinager.

A finales de septiembre un grupo de ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que habilitaran el lugar, tras seis meses de permanecer cerrado.

Al lugar llegaron ciudadanos con pancartas y aprovecharon para solicitar la reconstrucción de la carretera, seguridad, iluminación y baños en el popular Merendón.

Ejercicio

"Me parece bien, es algo que se necesitaba ya. No me parecía a mi, ni a muchas personas que estuviera cerrado si todo el comercio ya estaba laborando, ejercitarse es algo que se necesita en estos momentos y El Merendón es uno de los pocos lugares para hacerlo", comparte Andrés Sorto, un sampedrano que agradece la reapertura del lugar.

Las autoridades recomiendan hacer uso de la mascarilla, llevar gel antibacterial y por supuesto hacer uso del distanciamiento social, para evitar contagiarse del Covid.19.

