Trump y Biden entran a última semana de campaña electoral

Washington, Estados Unidos.

La campaña electoral de EEUU entró ayer a su última semana con un marcado contraste entre los dos aspirantes: la vertiginosa agenda del actual presidente Donald Trump, con varios mítines diarios, frente al estilo más sosegado del aspirante demócrata Joe Biden, quien lidera las encuestas.

Si habitualmente la contienda política en EE UU tiene tintes de suspense cinematográfico, en 2020, en medio de la pandemia y la profunda crisis económica, los giros de guion no dejan de sorprender.

“En esta elección se escoge entre una superrecuperación de Trump y una depresión con Biden”, dijo el mandatario en un acto político en Allentown (Pensilvania).

En un recorrido por Pensilvania, estado clave para ganar las elecciones del 3 de noviembre, el presidente fue preguntado sobre la acusación de su rival demócrata Joe Biden de que está abandonando los intentos de controlar la pandemia. “No lo estoy”, respondió. “Definitivamente estamos pasando la página”, dijo a periodistas.



Vientos de encuestas. Las encuestas sitúan a Biden por encima de Trump, pero ayer el Sistema de Colegio Electoral favoreció levemente a Trump ante Biden.

Miles de simulacros por computadora realizados en la Universidad Columbia indican una leve inclinación a favor de Trump por el sistema de Colegio Electoral, aunque en grado menor que en 2016, según un artículo que publicó ayer Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

La elección presidencial en EE UU no resulta del voto directo de los ciudadanos, sino que es el Colegio Electoral, de 538 miembros, distribuidos en proporción a la población de cada estado, el que decanta la victoria de un candidato, en este caso Trump y Biden.

El candidato demócrata hará campaña este jueves en Florida, uno de los “campos de batalla” de estas elecciones, donde, según una encuesta publicada ayer, está empatado con Trump.