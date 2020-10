Ministro de Copeco: “Si se me critican por experiencia, mis credenciales están sobre la mesa”.

San Pedro Sula, Honduras

Tras casi 72 hora de haber asumido el cargo como titular de la Comisión Permanente de Contingencia, Copeco, y tras una lluvia de críticas por su nombramiento, Max Alejandro Gonzalez, responde los señalamientos en su contra.

Tras una mañana de supervisión de limpieza de escombros en la colonia Altos de San Francisco y del abastecimiento de insumos para atender el covid-19 en Tegucigalpa, ciudad en la que vive desde hace cinco años; González habló sobre su pasado en el reguet[on como Killa y falta de experiencia que le señalan como impedimentos para asumir su cargo.

Además, hace un análisis de la situación financiera actual de Copeco y los planes para afrontar la temporada invernal y el Feriado Morazánico, dos temas que serían sus pruebas de fuego en el cargo.

¿Cómo asume este nombramiento al frente de Copeco?

Copeco es una institución noble, de mucho servicio, de mucha cercanía con la población. Este cargo lo asumo con toda la responsabilidad del mundo y con mucha seriedad, con ganas de servir al país en un momento tan difícil. Sé la institución y en el momento en el que estamos y sé que estamos en una situación clave.

¿Qué opina de las críticas por su nombramiento?

Creo que cualquier persona que se hubiera nombrado se habría enfrentado a críticas y a un por qué. Hay dos líneas para las críticas y tomo lo que es constructivo. Sin embargo, del ruido y de las críticas tomamos las cosas constructivas. Si le prestamos atención al ruido, no vamos a poder avanzar. Venimos a trabajar, a dar el 100 por ciento a servir a la población, tenemos un reto grande pero tenemos capacidad de sacarlo adelante con nuestro equipo.

¿Le cuestionan el tema de la experiencia para este cargo?

Si hablamos de experiencia, tengo 10 años de estar en el servicio público. Mi primera experiencia fue en la Municipalidad de San Pedro Sula como director de la oficina de prevención en donde estuve de 2013 a 2016. Luego pasé a la Dirección Nacional de Parques en donde estuve hasta el martes. Si se me critican por la experiencia en el tema de administración pública, mis credenciales están sobre la mesa.

¿Cuáles fueron los logros en esas instituciones?

Ambas instituciones fueron creadas desde cero. No había un espacio físico, una computadora o un manual de procedimientos. No había nada. Me dieron la oportunidad de crear y construirlas para ponerlas en ejecución y eso me da dos parámetros que son fundamentales para este cargo en Copeco: el conocimiento a nivel local y nacional. Tengo esas experiencias y ahora llega el momento de un salto, que es un reto.

¿Soñaba con dirigir a Copeco?

Hace dos o tres años de repente no tenía esta expectativa, pero la oportunidad se dio. El reto y la confianza son importantes, así como saber que se tiene el respaldo del presidente para poder llegar e implementar las ideas y los criterios y lo que se ha aportado a este equipo técnico de Copeco.

También se le critica su pasado en la música ¿Qué opina?

La música, por esos años cuando tuve mi apogeo, fue una etapa muy bonita. Fue algo que empecé desde que estaba en el colegio y al inicio lo hicimos de manera empírica, cuando escuchaba canciones con mis amigos y luego lo asumimos en serio, como una carrera, porque era una mezcla de entretenimiento, cultura urbana, música y una forma de generar empleo para bailarines, sonidistas, djs, personas en las taquillas, etc. Viajamos por todo el país, lo que me ayuda ahora en el servicio público porque ya he estado en muchos lugares y lo disfruté. A la música le debo mucho.

¿Le molesta que lo critiquen por ese pasado en el reguetón?

La música me abrió la oportunidad de ser presentador de un programa, ambas cosas me llevan a la radio y a la producción de televisión porque soy bien curioso y me gusta aprender a hacer las cosas como componer y producir música, editar videos y producir televisión. El programa que tenía se convirtió en un canal de televisión que tuve la oportunidad de dirigir y eso me lleva a la proyección social y de ahí a la política. El punto de lanza fue la música, pero cuando decidimos iniciar el servicio público, se cortó la carrera musical como final del ciclo porque había que evolucionar. Ahora la gente me recuerda por la televisión y la radio y hay ese recuerdo de Killa, un vínculo que no me lo voy a quitar y no me lo quiero quitar porque es parte de mi vida y mi pasado y eso no tiene nada de malo. Si es un tema que te juzguen por tu pasado, estamos abiertos a eso, pero creería que con esta oportunidad que nos están dando en Copeco tendremos que rendir cuentas y será la población la que decidirá si lo hicimos bien o lo hicimos mal.

Copeco está junto a InvestH bajo la lupa por la corrupción…

Ya nos hemos reunido con los subcomisionados en la regionales de todo el país y les decíamos que es una institución noble, que no tiene la culpa de señalamientos ni por lo que está en el ojo del huracán. Tengo 48 hora de estar al frente y lo primero que hemos empezado a hacer es una radiografía de cada una de las direcciones y vamos a tratar de encontrar los cuellos de botella para eficientar procesos y volverlos transparentes para dar un mejor servicio y rendición de cuentas.

¿Cómo lograr esa transparencia?

Para esto involucraremos el tema tecnológico, publicando en los portales de transparencia para informarle a la población a dónde irá cada centavo y cada una de las inversiones que hace esta institución. Creo que a medida que vayamos quitando los cuellos de botella y transparentando los procesos vamos a servir a la gente en los momentos de emergencia con personal altamente calificado y capacitado para retomar nuevamente esa confianza que la gente le ha perdido a la institución.

¿La temporada de lluvias será su prueba de fuego?

Hay que recordar que Honduras es el segundo país del mundo más afectado por el cambio climático y hay protocolos establecidos para la atención. Este año ha sido atípico y tenemos que tener un sistema de planificación enfocado en la prevención. Esa es una de mis fortalezas, ya que tengo muy buena relación con alcaldes y gobernadores de todos los partidos y hemos trabajado con patronatos y eso debe servir para crear planes estratégicos donde ya sabemos que son lugares problemáticos durante esta época. Las comunidades son las que conocen mejor sus problemas y ahí puedo ayudar mucho.

¿Y el Feriado Morazánico?

La Asociación de Municipios de Honduras, Amhon, ha emitido un comunicado para que en todos los municipios que son lugares turísticos, los alcaldes se aseguren de que se cumplan todas las medidas de bioseguridad establecidas por Sinager. El viernes convocamos a Conaprem para reunirnos el lunes para que se presenten los planes que se harán en la Semana Morazánica.

¿Hay algún temor por un posible rebrote del coronavirus?

Si, eso ya lo hemos estado discutiendo con Sinager para que podamos tomar las decisiones correctas. Estamos trabajando como al inicio de la etapa crítica. Los operativos casa a casa se siguen realizando, tenemos más centros de triaje, tenemos más camas disponibles y solo porque se esté avanzando en las fases de la reapertura económica porque la gente tiene la falsa percepción de que el virus ha pasado, aunque las estadísticas dicen otra cosa, no hemos parado de trabajar. Copeco sigue listo para contribuir.

¿Cómo encuentra la situación financiera de Copeco?

Ya se había enviado a Finanzas el presupuesto. Lo he visto, pedí un informe más a detalle. Vi algunas líneas en los que hay muchos compromisos por pagar como insumos que se han comprado, especialmente para la atención de la pandemia. También hay algunas moras con proveedores, sin embargo, no es algo que no tenga solución. Entre lunes y martes vamos a tener una radiografía más clara y las opciones de los técnicos para salir con todos los compromisos que tiene una institución como Copeco, cuya operación requiere mucho presupuesto por todo lo que comprende en las regionales, maquinaria y equipos. Debemos afinar el presupuesto y planificar bien para tener una administración sólida.

¿Se asegura el abastecimiento para combatir la pandemia?

El gobierno ha trabajado mucho para los tirajes estén abastecidos y para que cada municipalidad los maneje. Esto es importante para apoyar a los hospitales y las UCI tengan más cupos. Hasta lo que hemos podido analizar, hay montos que están aprobados para la compra de insumos y materiales, sin embargo sabemos que no se han hecho los desembolsos por parte de Finanzas porque hay un cronograma y no somos los únicos que estamos pidiendo ya que Salud es el responsable de abastecer la red hospitalaria. Pero seguimos apoyando.

¿Cuál es su compromiso en Copeco?

El compromiso es hacer las cosas bien, transparentar los procesos para que haya veeduría social y que seamos una institución que cumpla objetivos. La transparencia es fundamental porque el político que no entienda que la transparencia es algo importante, no está ubicado. La clase política, no solo el partido al que pertenezco sino toda la clase política, hemos perdido credibilidad y es tiempo que jóvenes dinámicos nos involucremos en la toma de decisiones, seamos una voz positiva y podamos ser transparentes en nuestra gestión. Las personas que venimos a los cargos públicos tenemos que saber que nos recordarán por lo que hacemos y espero que en esta oportunidad se nos recuerde por un buen legado.