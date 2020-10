Más de 60 restaurantes han cerrado por la pandemia en San Pedro Sula

San Pedro Sula.

El confinamiento y nulo ingreso de fondos causados por la pandemia del covid-19 es la principal razón por la que restaurantes como Burger Factory, Uno y Los Cebollines, entre otros, suspendieran o finalizaran operaciones en la capital industrial.

Otros como Frites que contaban con varios locales en la ciudad han reducido sus operaciones a uno o dos establecimientos temporalmente, o en el caso de Choripanes cerró su establecimiento al público y atenderá solo a domicilio.

“Caemos junto a nuestros empleados y ustedes clientela. Y aunque hemos hecho un gran esfuerzo por mantener el sustento de nuestra familia y empleados, por el momento dejaremos de tener un espacio digno para poder brindarles nuestra mejor atención”, dice el comunicado de Choripanes compartido en su Facebook.

Impacto

Cerca de 60 restaurantes finalizaron operaciones en San Pedro Sula obligados por múltiples compromisos de pago atrasados por más de seis meses de inactividad y otros se quedaron sin capital, según Atxel Viana, miembro de la Asociación Hondureña de Gastronomía y Chef Profesionales de Honduras y chef ejecutivo de Burguer Factory en Circunvalación.

“Puedo decirle que aproximadamente 60 restaurantes pequeños, de gente emprendedora, han cerrado operaciones en la ciudad. No tienen la plata suficiente para seguir operando. Por ejemplo, restaurante Uno que es una franquicia y un restaurante bastante grande no pudo tampoco, no digamos emprendedores más pequeños, esto es por falta de apoyo logístico del Gobierno

Abrieron todo primero y dejaron de último a los restaurantes”, dijo.

Miriam Sabillón, presidenta de la Asociación Hondureña de Gastronomía y Chef Profesionales de Honduras, informó que a nivel nacional 1,200 restaurantes, cafeterías y puestos móviles han cerrado, cifra que representa más de 70% de los restaurantes a nivel nacional.

“No hay dinero, el Gobierno está prometiendo préstamos y cuando vamos al banco ponen un montón de trabas. Hay colegas que han cerrado porque no hay dinero para poder volver a comprar producto. Los dueños de locales dicen que si no pagan ponemos cadenas”, dijo.

Saúl Macedo, director de la asociación, dijo que es urgente que el Gobierno asista a este sector para reactivarse.

Denunciaron que la EEH no dejó de mandar facturas de consumo pese a la inactividad.