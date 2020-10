“La producción agrícola y ganadera ha crecido entre el 10% y 15%”: Héctor Ferreira

San Pedro Sula.

El primer mes que se anunció de manera oficial el aislamiento por la pandemia, la ganadería y la agricultura tuvieron afectaciones de un 70% en la producción y acceso a mercados; sin embargo, los meses posteriores fueron beneficiosos para la industria por el alto consumo de alimentos por parte de la población que se preparaba para un encierro indefinido.

El año no ha finalizado y en comparación con 2019 ya se registra un crecimiento de entre el 10% a un 15% en la producción de granos, carne y leche. Así lo indicó Héctor Ferreira, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Sula (Agas), quien habló con Diario LA PRENSA sobre el impacto del covid-19 y la situación actual de la industria.

¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia en la ganadería y la agricultura en el valle de Sula?

Nos afectó en un 70% en la producción y acceso a mercados el primer mes desde que se decretó la emergencia por la pandemia; después de ese mes, los siguientes dos o tres meses fueron muy prometedores para la producción y acceso a los mercados, ya que el consumidor final se avalanzó para abastecerse de productos.

Ya en los últimos meses, la gente ha ido entendiendo el problema de la pandemia y ha vuelto a comprar de manera habitual como antes del brote de covid-19. No podemos dudar que sí hemos sido afectados, en el valle de Sula en la producción por lo de mercados, por lo del contagio entre un 10 a un 15% pero a nivel general no hemos parado. Hemos mantenido el compromiso de seguir produciendo para garantizar alimento en los hogares de los hondureños. No hemos tenido problemas de desabastecimiento en ningún producto.

¿Cuál ha sido el sector más afectado, la ganadería o la agricultura?

A nivel general no estamos mal. Creo que en este problema de la pandemia la población mundial ha reconocido la importancia de los alimentos, para nosotros ha sido una ventaja porque el hondureño ha entendido que debemos consumir lo nuestro. Nosotros por ejemplo, en cuanto a bovinos tanto carne como leche se ha podido mover igual que cerdos, aves, y eso que el consumo de carne de pollo ha sido sumamente importante en el país. El acceso a mercados ha sido complicado por la no circulación, la limitación de un solo dígito, hubo que ingeniarnos como sector.

¿Actualmente la ganadería y la agricultura están operando en un 100%?

Sí, estamos trabajando en un 100%, la importancia de entender tanto Gobierno, empresa privada y productores que debemos ser un solo brazo para sacar adelante al sector; por ejemplo, en la ganadería, los contagios a nivel rural no han sido de grandes porcentajes. Estamos esperanzados en que la economía poco a poco vaya avanzando y volvamos a la normalidad.

¿Se han perdido empleos en la industria?

Prácticamente no, porque no hemos parado, lo que sí hicimos es bajar el volumen de trabajo por la producción en intensidad, por ejemplo la producción de carne en feedlot que son corrales especializados para engordar los animales con alta calidad de carne se redujo por el problema de acceso a mercados y que la gente estaba buscando lo más accesible.

¿Cómo consideran que ha sido la producción este año al compararla con el año anterior?

En cuanto a carne y leche es mucho más favorable por las lluvias, la distribución de las lluvias a nivel nacional ha sido muy favorable para la producción. La producción de leche se ha mantenido en cinco o seis meses cuando antes eran cuatro meses y la producción comenzaba a bajar. Las lluvias siguen dándose a nivel nacional, eso nos da una seguridad de poder mantener una producción arriba de 1.6 y 1.7 millones de litros diarios. El año pasado tuvimos un verano intenso, fue preocupante la pérdida de ganado y milpas.

Midiéndolo en porcentaje, ¿cuánto es el crecimiento de la producción en comparación con el año pasado?

Entre un 10 a un 15% arriba de la producción de 2019.

¿Qué expectativas tienen para cierre de año?

Esperamos que la economía vaya tomando su rumbo normal y que la población entienda que debemos ser responsables y tomar las medidas de bioseguridad hasta el día que podamos tener una vacuna.

¿Qué políticas ha implementado el Gobierno para el rescate del agro?

Estamos viendo lo de Banhprovi con los agrocréditos 8.7%, lo vemos sumamente favorable, muchos productores han podido acceder a los préstamos, lo del financiamiento es esencial y lo hemos abordado con el presidente Juan Orlando Hernández. Actualmente un acuerdo que se dio con el sector financiero y que es importante es que podemos readecuar las deudas y poder impulsar más al sector.

¿Qué otras iniciativas le gustaría que impulsara el Gobierno?

Un mayor acceso a mercados nacionales e internacionales, que pudiéramos tener más mercados adonde vender y hacerle consciencia a la población sobre la importancia de consumir lo nuestro.