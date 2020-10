Video: Dj Sy reacciona al nombramiento de ‘Killa’ como ministro de Copeco

Redacción.



Luego de que el gobierno diera a conocer que el nuevo titular de Copeco sería Max Alejandro Gonzales Bonilla, las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, hasta tal punto que Dj Sy tuvo que salir a pronunciarse.



A través de sus redes sociales, ‘Syrome’ se refirió al tema entre risas. En sus historias el exponente por excelencia del género urbano en Honduras habló sobre el tema del momento.



“Me están poniendo al día de los memes que están pasando por ahí, no sé qué decirles, me acabo de dar cuenta”, se escucha decir al cantante hondureño. Por otra parte, su acompañante ‘Chapa’ aprovechó el momento. “Se resume en esta frase: se destapó el misterio”, haciendo alusión a la tiradera de hace unos años por parte de Dj Sy a Killa.





Trayectoria de Mx Gonzales

Gonzales solo en este 2020 ha desempeñado los siguientes puestos: subdirector del programa del adulto mayor y director de parques de "Vida Mejor". El cargo que ahora asumirá es el de la titularidad de Copeco, una entidad de gobierno que ha sido bastante cuestionada durante la pandemia por supuestas irregularidades en el uso de sus fondos.