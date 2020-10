Javier Portillo recibe un duro castigo por polémicas declaraciones contra Motagua

Tegucigalpa, Honduras.

A Javier Portillo le han salido muy caras sus polémicas y ofensivas declaraciones contra jugadores del Motagua y el entrenador Diego Vázquez. Hoy se ha conocido el castigo que le han dado al lateral izquierdo del Olimpia.

"A mí este señor (Diego Vázquez) no me puede venir a tildar de mala leche cuando el mala leche es él. Él es el que ha venido a practicar el antifútbol y es la verdad. Estoy molesto porque recuerden que él está preparando un terreno para ser favorecido en las instancias finales, yo le tengo marcado los tres campeonatos manchados que ha ganado", empezó diciendo Portillo.

Diego Vázquez acusó a Javier Portillo de "mala leche" y el jugador le respondió con dureza.

"Que me deje trabajar tranquilo porque aquí el que ha venido a practicar el antifútbol se llama Diego Martín Vázquez, así de fácil. Aquí no podemos venir con niñerías y mire felicito a Wilmer (Crisanto) porque él sabe que yo no le he entrado de mala leche. Mire, además Diego tiene los contenciones más cerdos de la Liga Nacional, los jugadores más sucios de Liga, cómo me va a decir a mí que soy mala leche... Es increíble", disparó 'El Pulgarcito'.

LA SANCIÓN

Tras esas fuertes palabras, la Comisión Nacional de Disciplina actuó de oficio y ha decidido castigar a Javier Portillo con cuatro partidos de sanción.

Además, en esos juegos el futbolista de 39 años tendrá prohibido ingresar a los estadios.

"La Comisión Nacional de Disciplina de conformidad a lo establecido en el artículo 53 reformado del Código de Disciplina de la Fenafuth, por unanimidad, decidió sancionar al señor Javier Portillo, jugador del Club Olimpia con cuatro partidos de suspensión, con prohibición de acceso a los estadios por el mismo período", dice el comunicado.

Parte del comunicado de la Comisión anunciado el castide Javier Portillo.

OTROS CASTIGOS

El organismo también anunció otros castigos de la pasada jornada. Obed Enamorado, portero de la Real Sociedad, ha recibido tres partidos de sanción luego de la agresión al mediocampista del Olimpia, Carlos Pineda, quien también fue suspendido por la misma cantidad de juegos.

El defensa del Real España, Getsel Montes, expulsado en la derrota contra el Vida, ha sido castigado con tres partidos.

Un juego de sanción le pusieron al futbolista del Platense, Joseph Cunningham.