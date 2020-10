EEH anuncia cortes de energía en San Pedro Sula y otros sectores de Honduras para este viernes

San Pedro Sula, Honduras.

La Empresas Energía Honduras (EEH) anunció los cortes programados para este viernes 23 octubre en todo el país.

En esta ocasión habrá varias ciudades perjudicadas, entre ellas, San Pedro Sula en uno de sus sectores.

Además, Tegucigalpa y Atlántida tendrán corte programados en diferentes horas.

A continuación la lista de sectores afectados:

San Pedro Sula (8:00 am a 4:00 pm)

Barrio Concepción

Barrio Santa Anita

Barrio San Fernando (sur)

Diunsa

Colonia Modelo

Barrio Morazán

Colonia Las Vegas

Colonia Esquipulas

Residencial Andalucía

Colonia Ideal

Empecadora Continental

Panificadora Fernández

Leche Leyde





San Luis, Santa Bárbara (8:30 am a 3:00 pm)

Santa Cruz Cuchia

Laguna Colorada

La Libertad

San Francisco de Carrizal

Victoria

El Encanto

Undiciones

El Ceibon

La Unión

Agua Helada

El Jicatuyo

La Barquera

Laguna Colorada

La Comunidad

El Porvenir

El Zapote

San Luis



Distrito Central (De 8:00 am a 12:00 m)



Colonia Miraflores

Miraflores Norte

Dirección Nacional de Tránsito

Jardines de Miraflores

Plantel de Cemcol

Bodgas de Sanaa

Miraflores Sur

Residencial San Ignacio

Colonia Brasavola

Zonas Aledañas



El Porvenir, Atlántida (De 8:00 am a 5:00 pm)

Aldea La Unión

Aldea Monte Pobre

Aldea El Bambú

Aldea Cáceres

Aldea El Gancho

Aldea Orotina

Cuero y Salado