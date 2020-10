Actor hondureño es A.B. Quintanilla en serie sobre selena

Redacción.

Aunque para muchos ser hijo de padres hondureños no es suficiente para decir que es hondureño, el actor Gabriel Chavarría se siente como un catracho más, su única diferencia es que nació en Los Ángeles, California.

El joven de 31 años de edad ganó el año pasado el casting para interpretar al músico y productor A.B. Quintanilla en la serie que Netflix lanzará el 4 de diciembre sobre la fallecida cantante Selena, y en entrevista con la sección Ones To Watch: Elevating hispanic voices de E News! habló al respecto.

Este hijo de padres hondureños constantemente muestra en sus redes sociales lo orgulloso que se siente sobre sus raíces y no desaprovechó la oportunidad para hacerlo en el video de casi siete minutos.

“Hola, yo soy Gabriel Chavarría e interpreto a A.B. Quintanilla en Selena: la serie y soy un orgulloso hondureño”, es como Gabriel inicia la entrevista.

Gabriel Chavarría como A.B. Quintanilla.

“Estoy muy entusiasmado. Llevamos trabajando casi un año en esto, hemos visto mucho contenido sobre sus presentaciones para hacerlo lo mejor posible, así que todos los fans de Selena van a disfrutarlo y quienes no la conocen van a valorar su historia”, explica Gabriel, que inició en la actuación a los 16 años junto con Hillary Swank en la película Freedon Writers, que en español se llamó Diarios de la calle.

“Mi historia es rara porque lo que yo en realidad quería hacer era jugar fútbol, también me gustaba el baloncesto, así que un día estábamos en un parqueo cuando una directora de casting me pidió que audicionara para un papel, yo no quería; pero mi hermano me insistió en que lo hiciera. Dos meses después me llamaron para aparecer en la cinta. Tener esa edad y llegar a trabajar junto con Hillary Swank fue inspirador, me sentí con mucha suerte”, aseguró el también amante de las motocicletas.

A.B. y Selena Quintanilla en una foto de archivo.

Complacido

Sobre el nuevo programa televisivo donde da vida a un personaje popular en la cultura estadounidense y en la latina, Gabriel dijo: “Mi parte favorita de interpretar a A.B. fue tener la oportunidad de aprender a tocar un instrumento, nunca pude hacerlo antes, así que cuando agarré el bajo no tenía ni idea de cuál era la forma correcta de hacerlo, aprendí a tocarlo para lucir mejor en las escenas; pero fue muy divertido, aunque me falta mucho para llegar a ser bueno. Voy lento”, cuenta.

Pero Chavarría lo único que quiere es resaltar con su interpretación del famoso hermano de Selena.

“Espero que él esté feliz de que lo interprete, ya que para mí eso es más importante que lucir igual a A.B. porque sus historias, la historia de cada miembro de la familia, es realmente la estrella del show”, apuntó, y agregó que la parte más difícil para él era mantenerse quieto en las escenas de conciertos porque A.B. no baila.

En la serie, la primera con la autorización de la familia Quintanilla, la actriz Christian Serratos da vida a Selena; Noémi Gonzales es su hermana Suzeth, y Ricardo Chavira es el líder de la familia: Abraham Quintanilla.

“En la película de 1997 (con Jennifer López) solo vieron dos horas de la historia, acá se adentrarán en cada personaje y las cosas con las que cada uno tiene que luchar o enfrentar”, expresó.

Sobre la verdad de Selena, asesinada en 1995, opinó: “Creo que lo más inspirador de Selena es que era siempre ella misma, nadie podía distinguir que era una gran estrella porque siempre vivió con los pies en la tierra. Según aprendí, a través del guion, ella era una persona simple, real, divertida y pienso que eso la hacía más temeraria, amaba lo que hacía”, concluyó.