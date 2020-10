Sectores de Honduras que no tendrán energía eléctrica este miércoles

San Pedro Sula, Honduras.

La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció los cortes de energía eléctrica que afectarán a diferentes sectrores del país este miércoles 21 de octubre.

Desde San Pedro Sula, hasta la capital se verán perjudicados por la falta de fluído en diferentes tiempos, según la calendarización.

A continuación de la lista de sectores afectados:

San Pedro Sula, Quimistán, San Marcos y Petoa (De 8:30 am a 4:30 pm)

Colonia Villas Campestre

Colonia Montelimar

Naco

La Acequia

San José de Majada

San Antonio de Majada

Montegrande

Quimistán

El Ciruelo

La Flecha

Pinalejo

La Ceibita

Petoa

Pueblo Nueva

El Virrey

Azacualpa

Lear

Green Valley

Ingenio Chumbagua

Envasa 2

Macuelizo

Nueva Frontera

San José de Tarros

Traserros

La Laguna



Santa Cruz de Yojoa (De 8:30 am a 4:00 pm)

Peña Blanca

Generadora Agua Verde

Generadora Peña Blanca

Buena Vista

La Fe

Colonia 25 de mayo

El Guayabo



Distrito Central, Francisco Morazán (8:00 am a 4:00 pm)

Parte colonia Callejas

Parte sur colonia Torocagua

Parte de colonia Primero de diciembre

Colonia Nueva Era

Colonia Centroamerica oeste

Residencial La Fuente

Colonia 21 de Febrero

Centro Comercial San Pedro

Ciudad Lempira

Colonia Arturo Quezada

Colonia Nueva España

El Pantanal

Colonia El Retiro

Colonia Israel Norte

San Buena Ventura

Parte de colonia San Francisco

Jerusalen

Monte Los Olivos

Zonas Aledañas



Tocoa, Colón (8:00 am a 5:00 pm)

Barrio Los Pinos

Barrio Las Brisas

Barrio Manga Seca

Barrio Los Laureles



La Ceiba (De 8:00 am a 5:00 pm)

Residencial Quinta Los Laureles