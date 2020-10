Auto de formal procesamiento para Marco Bográn por otorgar contrato a su tío

Tegucigalpa.

Un juez de los Juzgados de lo Penal de Tegucigalpa dictó auto de formal procesamiento para Marco Bográn por el delito de violación a los deberes de los funcionarios.

El mencionado delito es por el caso en el que Bográn, como director de Invest-H, otorgó un contrato a una empresa que dirige su tío.

Marco Tulio Castro, abogado defensor del exdirector de Invest-H, explicó que el juez basó su decisión en el artículo 499 del nuevo código penal, que implica como pena una suspensión de tres a seis años.



El togado convocó para audiencia preliminar para el 30 de octubre a las 10 de la mañana, sin embargo, el abogado Marco Tulio Castro espera que no se realice ya que en los próximos días presentará un recurso de apelación a la decisión del juez.



Castro opinó que el juez que conoce el caso aplica una ley "que no es la que corresponde". En nuestra opinión Invest-h, como una entidad desconcenterada del Estado y dependiente de la Secretaría de coordinación de Gobierno, debe aplicar (el juez) la Ley de la Cuenta Desafío del Milenio y no la Ley de Contratación del Estado", explicó.



Recordó el abogado que por el delito que Marco Bográn es acusado no tiene pena privativa de libertad, es por ello que el extitular de Invest-H goza de medidas sustitutivas distintas a la prisión.



Agregó que el juez estimó ratificar las medidas porque su representado "ha venido cumpliendo con las medidas como ser la prohibición de salir del país, reportarse al Tribunal, quedar bajo vigilancia de su abogado y no tener comunicación con la gente de Invest-H".