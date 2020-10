Multa de L200,000 para discoteca que incumplió con medidas de bioseguridad

San Pedro Sula.



Luego de que se hiciera viral un video de sampedranos divirtiéndose en un bar-discoteca en el que se incumplen los protocolos de bioseguridad, la Unidad de Riesgos Sanitarios y Bioseguridad informó que vienen sanciones administrativas y económicas para este negocio.



Las imágenes son claras: decenas de personas bailando y consumiendo productos en el interior del establecimiento en una noche del pasado fin de semana.



Sumado a que las personas aparecen sin mascarillas e incumpliendo el distanciamiento físico, cabe mencionar que ningún bar o discoteca ha sido autorizado aún para operar.



En ese sentido, las autoridades informaron que ya investigan el negocio que incumplió con los decretos PCM y adelantan que se viene una multa para los dueños.

Alexander Leiva, director regional de la Secretaría de Trabajo, dijo que lo que procede es una multa de 200,000 lempiras y el cierre de operaciones del negocio hasta que pase la pandemia.



Recordó que los negocios autorizados en el pilotaje solo son los restaurantes, por lo que los bares y discotecas que funcionaron el pasado fin de semana "lo hicieron de forma ilegal. No van a iniciar operaciones hasta que finalice la pandemia; infringieron la ley y la ley es clara, no debieron haber operado", agregó.



A criterio de Leiva, los jóvenes que aparecen en el video tomaron una "muy mala decisión" ya que "pusieron en riesgo su vida y la de sus hogares"



La Dirección Policial de Investigaciones indicó que una comisión ya toma acciones para realizar las sanciones al negocio.



Además de visitar el establecimiento, se constatará con las cámaras del 911 la hora en que las personas ingresaron y salieron del bar, ya que hasta el domingo 18 de octubre el toque de queda iniciaba a las 8:00 pm.



Las autoridades aseguraron que se harán operativos en horas de la noche para evitar que los negocios no autorizados estén funcionando, y que si encuentran locales abiertos serán cerrados y sus clientes detenidos por incumplir las medidas de circulación.



Cabe mencionar que a partir del 19 de octubre se extendió el horario de circulación de personas, iniciando a las 5:00 am y terminando a las 10:00 pm.