Más de 3,900 habilitados para prueba de aptitud académica

San Pedro Sula, Honduras.

Un total de 3,962 aspirantes a ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs) se someterán a la prueba de aptitud académica (PAA), informó personal de la institución.

El examen será aplicado los días 27, 28 y 29 en horarios compartidos con el objetivo de evitar la aglomeración de los postulantes.

Ana Cueva, jefa de relaciones públicas de la Unah-vs, dijo que los primeros dos días la jornada será de 8:00 am a 11:00 am la PAA y de 11:30 am a 1:30 pm la prueba de conocimientos de las ciencias naturales y de la salud (PCCNS) y la prueba de aprovechamiento matemático (PAM).

El tercer día será únicamente para aplicación de la PAA, el primer grupo de 8:00 am a 11:00 am y el segundo de 1:30 pm a 4:30 pm.

Cuevas recalcó que las evaluaciones se realizarán bajo estrictos protocolos de bioseguridad que los aspirantes habilitados deberán cumplir obligatoriamente.

Hoy inician con los preparativos de mantenimiento, obras menores, limpieza e higienización de los espacios que serán utilizados.

Las autoridades recordaron que quienes aprueben el examen ingresarán al alma máter en el primer período de 2021.

Más de 900 aspirantes realizaron el examen de admisión para iniciar estudios de posgrado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) en Tegucigalpa.