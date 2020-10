Embajada de Estados Unidos reanuda servicio de renovación de visas

Tegucigalpa.



La embajada de Estados Unidos en Honduras anunció este domingo la reanudación de varios servicios de visa de no-inmigrante.



La mayoría de procesos que se reanudaron no requieren de entrevista en la embajada y estos son los siguientes:



- Renovación de visas B1, B2, B1/B2, C1, C1/D, E1, E2, F1, H2A, H2B y H4.

- Solicitantes por primera vez de visas H2A.

- Solicitantes por primera vez: adultos mayores de 80 años; y niños menores de 14 años cuyos ambos padres tengan visa B1/B2 vigente.



También se reanudaron las solicitudes de emergencia, sin embargo, este proceso sí requiere de una entrevista en la embajada localizada en Tegucigalpa.



No obstante, las citas para visas B1/B2 (negocios/turismo) regulares o por primera vez aún no están disponibles.



Si desea conocer más información o los requisitos para sus trámites de visa ingrese a ustraveldocs.com

Tras suspender las citas para visas de inmigrantes y no inmigrantes el 16 de marzo, la embajada de Estados Unidos reanudó el procesamiento de visas de estudiantes desde el pasado 31 de agosto.