Damian Lillard, estrella de la NBA, sobre la 'pelea del año': “Teófimo López va a ser el triunfador”

Las Vegas, Estados Unidos.

La súper estrella de la NBA y jugador franquicia de los Portland Trail Blazers, Damian Lillard, se pronunció sobre la 'pelea del año' que protagonizarán Teófimo López y Vasyl Lomachenko este sábado en Las Vegas. El basquetbolista estadounidense explicó sus razones por las cuales apoya al boxeador hondureño.

En la víspera del combate, Lillard vertió sus comentarios al respecto. Mencionó las características de Teófimo como boxeador y los elementos que le hacen creer en él, además, compartió sus criterios con relación al ucraniano, a quien considera favorito, aunque no descarta una sorpresa.

“Mis agallas me dicen, que Teófimo López va a ser el triunfador y va a ser el lanzamiento de su carrera, aun más allá de lo que él está ahora mismo, creo que Vasyl Lomachenko es muy bueno con su trabajo de pies, es talentoso y lo que el representa para el boxeo habla por sí mismo, pero en sus últimas peleas, que he podido ver, se que él puede ser golpeado, (Jorge) Linares lo botó y regresó para pararlo, eso me demostró que se le puede tocar”, indicó el baloncestista.

Teófimo López y Vasyl Lomachenko se verán las caras este sábado en Las Vegas.

La opinión de Lillard fue un poco más allá, demostrando así, su gran conocimiento del boxeo. Para el líder en anotaciones de Portland y pese a todo lo que se dice en torno a esta pelea, él ya tiene su favorito para ganarla, una decisión que no podrá ser cambiada, a pesar de que su elegido según muchos, parte en el papel de víctima.

“Teófimo López tiene el poder y más importante aun, tiene la confianza, él cree mucho en sí mismo, nunca ha perdido, cree que es imposible que él no gane esta pelea, él es peleador más grande, es más fuerte, y su creencia me tiene creyendo en él, aunque no estaría sorprendido si Loma gana la pelea, por lo que él es, lo respeto mucho".

"Voy a apostar en uno de esos jabs de López golpeándolo y en su capacidad de terminar el trabajo, voy con Teófimo López, aunque no tenga que ir ante la opinión popular, a él es a quien apoyo”, concluyó el base de los Portland Trail Blazers.